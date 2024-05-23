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Общество

В Пензенской области подростки могут заработать на каникулах

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В Пензенской области 3 700 подростков в возрасте от 14 до 18 лет смогут заработать этим летом. Им предлагается временно потрудиться в коммерческих, муниципальных и общественных организациях.

«Подростки могут выбрать вакансии работников торгового зала, упаковщиков, курьеров, дворников, промоутеров, уборщиков помещений, контролеров и другие», - сообщили в областном министерстве труда, соцзащиты и демографии.

Чтобы получить работу, нужно оформить заявление на портале «Работа России» и оставить резюме. При личном посещении центра занятости необходимо предъявить паспорт.

Работодатель заключит с подростком срочный трудовой договор, а служба занятости станет осуществлять материальную поддержку.

«Доход несовершеннолетних складывается из заработной платы, выплачиваемой работодателем, из расчета не менее установленного федеральным законом МРОТ (19 242 руб.) за фактически отработанное время и материальной поддержки, оказываемой службой занятости, - 3 000 руб. в месяц. Данная выплата перечисляется на лицевой счет подростка и не облагается налогом», - уточнили в министерстве.

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Источник — фото областного минтруда
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