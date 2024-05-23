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Ликбез

Что такое эмансипация и как она происходит?

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Вопрос от интернет-пользователя

Могут ли признать полностью дееспособным подростка, если он уже работает и сам себя обеспечивает?

Ответ юриста

Да, могут. Это называется эмансипацией.

Согласно статье 27 ГК РФ, несовершеннолетний может быть объявлен полностью дееспособным с 16 лет при условии, что работает по трудовому договору (в том числе по контракту) или занимается предпринимательством (с согласия родителей, усыновителей или попечителя).

«Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо, при отсутствии такого согласия, по решению суда», - говорится в статье.

Ответственность по своим обязательствам будет нести сам несовершеннолетний.

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