Городищенский подросток оформил на девушку 2 кредита в маршрутке

27.05.2024 | 09:35

В Городище будут судить 17-летнего подростка, которого обвиняют в краже денег с банковского счета.

Следствие установило, что 12 марта 2024 года молодой человек ехал на маршрутке в райцентр со знакомой.

Он попросил у девушки телефон и во время пути через мобильное приложение банка оформил на нее два кредита на общую сумму 33 000 рублей.

«После этого несовершеннолетний связался по телефону со знакомым, не осведомленным о его преступном умысле, перевел ему 29 000 рублей с банковской карты девушки и попросил его снять указанную сумму», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

В тот же день приятель передал деньги злоумышленнику.

Когда обман раскрылся, подросток признал вину и полностью возместил материальный ущерб, причиненный потерпевшей. Возбужденное в отношении него уголовное дело вскоре будет направлено в суд.