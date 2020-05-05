В Пензе могут закрыться некоторые маленькие бары

05.05.2020 | 19:12

Размер имеет значение: если площадь меньше 20 квадратных метров, то «наливайка» не может торговать спиртными напитками. В запрете, который начал действовать с 5 мая, указана площадь не всего питейного заведения, а лишь его основного зала. В немилость к государству попали небольшие бары и рестораны, расположенные в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Причем региональные власти могут и ужесточить прописанные в законе нормы. Они вправе увеличить размер необходимой площади или вовсе закрыть такие рюмочные, которые мешают отдыхать живущим по соседству людям. Жалобы на постоянный шум и дебоши поступали регулярно.

Продажа алкоголя - основная статья доходов владельцев подобных заведений, поэтому многие маленькие бары, скорее всего, закроются.

Правда, и до вступления в силу нового закона они не работали. В период режима повышенной готовности кормить посетителей и разливать горячительные напитки запрещено. Лишь кафе и рестораны могут продавать еду на вынос. Однако далеко не все предприниматели строго соблюдают введенные в регионе ограничительные меры. Например, двери пензенского мини-бара открыты согласно указанному графику.

Кстати, ранее некоторые общественные организации выступали с предложением вообще убрать с первых этажей жилых домов все торговые точки по продаже алкоголя.