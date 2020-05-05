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Общество

В Пензе могут закрыться некоторые маленькие бары

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Размер имеет значение: если площадь меньше 20 квадратных метров, то «наливайка» не может торговать спиртными напитками. В запрете, который начал действовать с 5 мая, указана площадь не всего питейного заведения, а лишь его основного зала. В немилость к государству попали небольшие бары и рестораны, расположенные в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Причем региональные власти могут и ужесточить прописанные в законе нормы. Они вправе увеличить размер необходимой площади или вовсе закрыть такие рюмочные, которые мешают отдыхать живущим по соседству людям. Жалобы на постоянный шум и дебоши поступали регулярно.

Продажа алкоголя - основная статья доходов владельцев подобных заведений, поэтому многие маленькие бары, скорее всего, закроются.

Правда, и до вступления в силу нового закона они не работали. В период режима повышенной готовности кормить посетителей и разливать горячительные напитки запрещено. Лишь кафе и рестораны могут продавать еду на вынос. Однако далеко не все предприниматели строго соблюдают введенные в регионе ограничительные меры. Например, двери пензенского мини-бара открыты согласно указанному графику.

Кстати, ранее некоторые общественные организации выступали с предложением вообще убрать с первых этажей жилых домов все торговые точки по продаже алкоголя.

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Гость||

Давно бы закрыли эти все пивнушки на углу минской 2 как на работу с 5 утра стоят алкаши, орут, дерутся много чего еще делают:) "спорт бар там типа" и идти с работы очень страшно. Интересно сколько там площадь зала.

Гость||

Культурные заведения закрыли, теперь будут в кустах бухать, на лавках.

Гость||

Найдут другой способ заработать.

Гость||

Закройте пожалуйста разливайку на Карпинского 45

Гость||

Обратите внимание на пивную на углу пр.Строителей 11, от их посетителей уже сил нет!

Имя: Гость
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