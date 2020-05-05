В области подтвердились новые случаи заражения коронавирусом

05.05.2020 | 10:41

По данным на вторник, 5 мая, в Пензенской области подтвердилось еще 30 случаев заражения жителей коронавирусом. Общее количество заболевших на эту дату - 569.

За весь период пандемии выздоровело 193 человека, умерло - 8. Так, 3 мая стало известно, что новую инфекцию не перенес 56-летний мужчина, страдавший ишемической болезнью сердца. Причиной смерти обозначена вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Ранее скончались мужчины 42, 70, 75 и 86 лет и женщины 71, 77 и 50 лет. Все больные страдали от различных сопутствующих заболеваний.