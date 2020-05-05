Общество

В области подтвердились новые случаи заражения коронавирусом

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По данным на вторник, 5 мая, в Пензенской области подтвердилось еще 30 случаев заражения жителей коронавирусом. Общее количество заболевших на эту дату - 569.

За весь период пандемии выздоровело 193 человека, умерло - 8. Так, 3 мая стало известно, что новую инфекцию не перенес 56-летний мужчина, страдавший ишемической болезнью сердца. Причиной смерти обозначена вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Ранее скончались мужчины 42, 70, 75 и 86 лет и женщины 71, 77 и 50 лет. Все больные страдали от различных сопутствующих заболеваний.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Плато рисуют?

Гость||

Надо огород засадить, скоро точно всех заизолируют насмерть.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

еще 30 случаев заражения жителей коронавирусом.
они не соблюдали режим самоизоляции?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Причиной смерти обозначена вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
да ладно!

И где он подцепил эту вирусную пневмонию? Уш не в больнице ли?

Как может вирус вызвать пневмонию?

Вы хоть у врачей спросите, перед тем как ЭТО в СМИ писать.

Гость||

Гость писал(a):

Плато рисуют?
Это не плато. Плато это когда нет новых случаев заражения вирусом. А это обычная арифметическая прогрессия.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Плато рисуют?
Это не плато. Плато это когда нет новых случаев заражения вирусом. А это обычная арифметическая прогрессия.
Это обычная сезонная эпидемия ОРВИ. И политическая страшилка для населения.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

выздоровело 193 человека
а они больше не могут заболеть?

Гость||

А у нас в области от коронавируса кто нибудь умер?

Гость||

Почему 8? А где фельшерица скорой помощи?

Гость||

Это не плато. Плато это когда нет новых случаев заражения вирусом. А это обычная арифметическая прогрессия.

---

Плато - это когда количество больных перестает расти, держится на одном уровне.

Гость||

Граждане, публикующие статистику: начиная врать, записывайте, что врали накануне. у вас 2х2 каждый раз получается столько, сколько надо, поперек логике и простой арифметике

Гость||

|05.05.2020 11:03|

А у нас в области от коронавируса кто нибудь умер?

______

Умирают от осложнений, вызванных коронавирусом. Если бы не ковид, ещё бы пожили

Гость||

Как видим, почти все регионы (Омская, разве что нет), где строго заставляют носить намордники, не пускают без них в магазины и пр. , все в лидерах по количеству зараженных в день.

В любом случае понятно, что масочный режим по-россиянски - это не у дисциплинированных немцев или китайцев, а исключительно распространение заразы через всякое тряпье, вроде нарезок из бабкиных простыней, сплошь грубейшими нарушениями ношения масок и перчаток.

Гость||

05.05.2020 10:52|

penzainform.ru писал(a):

Причиной смерти обозначена вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

да ладно!

И где он подцепил эту вирусную пневмонию? Уш не в больнице ли?

Как может вирус вызвать пневмонию?

Вы хоть у врачей спросите, перед тем как ЭТО в СМИ писать.

Им похрен, команда кошмарить население, в праздники и выходные усиление по закашмаривания,что и наблюдается постоянно. По тв вообще все трупы ведут передачи ездят в Останкино на съёмки. Ток шоу выпускают. Зомби апокалипсис. Если такая шляпа в России надо всех без исключения на самоизоляцию.

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