В области подтвердились новые случаи заражения коронавирусом

По данным на вторник, 5 мая, в Пензенской области подтвердилось еще 30 случаев заражения жителей коронавирусом. Общее количество заболевших на эту дату - 569.
За весь период пандемии выздоровело 193 человека, умерло - 8. Так, 3 мая стало известно, что новую инфекцию не перенес 56-летний мужчина, страдавший ишемической болезнью сердца. Причиной смерти обозначена вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Ранее скончались мужчины 42, 70, 75 и 86 лет и женщины 71, 77 и 50 лет. Все больные страдали от различных сопутствующих заболеваний.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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