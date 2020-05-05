Станции юных туристов выделили 1,7 млн на транспорт и снаряжение

05.05.2020 | 08:27

В течение 2020-2021 учебного года пензенская станция юных туристов имени Татьяны Тарасовны Мартыненко получит средства на приобретение туристского снаряжения и оборудования.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» из федерального и областного бюджетов выделено 1 млн 730 тыс. руб.

«В учреждении планируется создание 30 инфраструктурных мест, что позволит увеличить охват учащихся туристско-краеведческой деятельностью на 180 человек», - пояснили в региональном министерстве образования.

Так, учреждение уже получило автомобиль «Соболь» с прицепом. Во время соревнований, слетов и учебно-тренировочных сборов на нем будут перевозить туристское снаряжение, велосипеды, каяки и катамараны.

Кроме того, наличие транспорта позволит пензенской команде участвовать в спортивно-туристском лагере ПФО «Туриада».