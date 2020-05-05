Станции юных туристов выделили 1,7 млн на транспорт и снаряжение

В течение 2020-2021 учебного года пензенская станция юных туристов имени Татьяны Тарасовны Мартыненко получит средства на приобретение туристского снаряжения и оборудования.
В рамках проекта «Успех каждого ребенка» из федерального и областного бюджетов выделено 1 млн 730 тыс. руб.
«В учреждении планируется создание 30 инфраструктурных мест, что позволит увеличить охват учащихся туристско-краеведческой деятельностью на 180 человек», - пояснили в региональном министерстве образования.
Так, учреждение уже получило автомобиль «Соболь» с прицепом. Во время соревнований, слетов и учебно-тренировочных сборов на нем будут перевозить туристское снаряжение, велосипеды, каяки и катамараны.
Кроме того, наличие транспорта позволит пензенской команде участвовать в спортивно-туристском лагере ПФО «Туриада».
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