Общество

Станции юных туристов выделили 1,7 млн на транспорт и снаряжение

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В течение 2020-2021 учебного года пензенская станция юных туристов имени Татьяны Тарасовны Мартыненко получит средства на приобретение туристского снаряжения и оборудования.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» из федерального и областного бюджетов выделено 1 млн 730 тыс. руб.

«В учреждении планируется создание 30 инфраструктурных мест, что позволит увеличить охват учащихся туристско-краеведческой деятельностью на 180 человек», - пояснили в региональном министерстве образования.

Так, учреждение уже получило автомобиль «Соболь» с прицепом. Во время соревнований, слетов и учебно-тренировочных сборов на нем будут перевозить туристское снаряжение, велосипеды, каяки и катамараны.

Кроме того, наличие транспорта позволит пензенской команде участвовать в спортивно-туристском лагере ПФО «Туриада».

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Источник — фото minobr-penza.ru
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Гость||

Очень рад за настоящий туризм!

Гость||

Я сына не пускаю в походы,там пьянство и Блуд!

Гость||

в очередной раз умиляюсь нашему областному руководству! вместо закупки лекарств нищая область дуристов спонсирует

Гость||

У меня дочь после похода педикулезом заболела.

Гость||

а потом Лиза аллерт их по Золотаревскому лесу будет с собаками искать((((

Имя: Гость
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