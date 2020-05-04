За 7 недель в области вылечились от новой инфекции 175 человек

04.05.2020 | 18:06

В Пензенской области стало снижаться количество новых случаев заражения COVID-19. В четвертый день мая оперативный штаб сообщил о 27 заболевших. Это после того, как ранее прибавлялось более 40 человек за сутки.

И все же у жителей продолжают выявлять коронавирус. По последним данным, общее число случаев инфекции в регионе уже 539.

Только в одном районе области COVID-19 не отмечен - в Неверкинском. В остальных же он есть. Например, в Сосновоборском, Наровчатском и Бековском по одному заболевшему.

Выросло, к сожалению, и число погибших в результате коронавируса. В минувшие выходные из жизни ушел 56-летний мужчина. Таким образом, за весь период умерли 8 человек.

С момента подтверждения первого случая в регионе прошло уже 7 недель. За это время есть и положительные моменты - выздоровели 175 человек. Врачи упорно сражаются за здоровье людей.

Губернатор Иван Белозерцев опубликовал в Instagram ролик, где показал непростые условия работы пензенских медиков в особой зоне. Часами они находятся в противочумных не дышащих костюмах, респираторах и очках. И помощью для них станет, если каждый будет беречь свое здоровье.