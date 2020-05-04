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Общество

«Территория жизни» запустила марафон памяти ко Дню Победы

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ГК «Территория жизни» запустила в соцсети Instagram марафон памяти «История моей семьи» и предлагает пензенцам рассказать о том, что не должно быть забыто.

Марафон памяти - онлайн-акция уважения, созданная в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Истории участников мероприятия помогут заглянуть в то нелегкое время, запомнить его лица, узнать больше про непростой путь героев и мечты о мире.

«Территория жизни» приглашает стать участником акции. Для этого в личном аккаунте Instagram с 4 по 12 мая нужно сделать пост с фотографией военного времени. Снимок необходимо дополнить своей историей о том, как война коснулась семьи, и поставить хештеги, чтобы все желающие смогли прочесть весь поток: #ТЖмарафонпамяти #75летпобеды.

«В этом году парад Победы перенесли на неопределенный срок. И совершенно неясно, когда мы сможем выйти из дома и вместе пройтись по улице, чтобы отпраздновать великую дату. Тем не менее я считаю, что мы обязаны выразить благодарность тем, кто прошел войну. Я призываю вас рассказывать друг другу истории, которые живут в каждом доме», - обратился к пензенцам директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

Все опубликованные посты «Территория жизни» соберет в единый архив и сделает памятный набор открыток, который затем вручит в подарок каждому. А девять историй станут частью спецпроекта о войне. Они появятся на портале PenzaInform.ru и на страницах застройщика в социальных сетях.

Итоги акции подведут в прямом эфире во вторник, 12 мая, в 14:00 в аккаунте @territoriia_zhizni.

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