Пензенским волонтерам выделят машины из гаража правительства

04.05.2020 | 13:54

В понедельник, 4 мая, губернатор Иван Белозерцев посетил штаб волонтеров в Пензе. Свою работу организация начала 19 марта.

За это время в штабе приняли больше 5 000 заявок от пожилых граждан, инвалидов на покупку продуктов, лекарств, предметов первой необходимости, оплату ЖКХ. К работе на настоящий момент подключились в Пензе около 200, в районах области - 500.

«Дежурная группа волонтерского штаба состоит из 10 человек: одни отвечают на звонки жителей, другие регистрируют обращения на компьютере. Заявка закрепляется за определенным волонтером выездной группы и имеет уникальный номер. Его знают только заявитель и доброволец, что исключает возможность мошеннических действий со стороны третьих лиц», - пояснили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Помимо этого, волонтеры собирают продуктовые наборы для пенсионеров. Такую помощь получат порядка 20 000 пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Приготовили добровольцы и подарки ветеранам ко Дню Победы. Презенты предназначены 500 участникам Великой Отечественной войны.

На вопрос губернатора, какие есть проблемы в работе штаба, волонтеры рассказали о трудностях с транспортом.

«Поможем. Выделим машины из нашего гаража», - ответил Иван Белозерцев.