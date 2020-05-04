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Общество

Названа предварительная причина смертельного пожара в Кургановке

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В Каменском районе проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек. Их тела обнаружили после тушения пожара в селе Кургановка.

Трагедия случилась в ночь с 3 на 4 мая. На улице Верхний Порядок загорелся срубовый дом общей площадью 78 кв. м. После того как пламя было ликвидировано, пожарные при разборе завалов жилой части строения обнаружили тела 48-летней женщины и 52-летнего мужчины.

При первоначальном осмотре на трупах не обнаружили других повреждений, кроме следов термического воздействия.

«Причина пожара будет установлена в ходе проведения проверки. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки», - сообщила старший помощник СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователю предстоит установить все обстоятельства пожара и гибели двух людей.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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