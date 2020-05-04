При пожаре в Каменском районе погибли два человека

04.05.2020 | 08:47

В Пензенской области устанавливают причину пожара, унесшего жизни двух человек. Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 мая в селе Кургановка Каменского района.

Сигнал о возгорании на улице Верхний Порядок поступил в 0:30. На место ЧП выехали восемь сотрудников ведомства на четырех спецавтомобилях.

«По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение и сильное задымление внутри дома», - рассказала начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС России Анна Шупилова.

Огонь потушили. В результата пожара была уничтожена кровля, выгорели помещения срубового дома общей площадью 78 кв. м. При проливке и разборе завалов сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших: женщины 1971 года рождения и мужчины 1967-го.

«Проводится проверка», - резюмировала Анна Шупилова.