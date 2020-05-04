Сетевое издание|18+|Понедельник|4 мая 2020|09:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

При пожаре в Каменском районе погибли два человека

Печать

В Пензенской области устанавливают причину пожара, унесшего жизни двух человек. Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 мая в селе Кургановка Каменского района.

Сигнал о возгорании на улице Верхний Порядок поступил в 0:30. На место ЧП выехали восемь сотрудников ведомства на четырех спецавтомобилях.

«По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение и сильное задымление внутри дома», - рассказала начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС России Анна Шупилова.

Огонь потушили. В результата пожара была уничтожена кровля, выгорели помещения срубового дома общей площадью 78 кв. м. При проливке и разборе завалов сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших: женщины 1971 года рождения и мужчины 1967-го.

«Проводится проверка», - резюмировала Анна Шупилова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость||

Соболезную родным!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте