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Общество

Известному пензенскому ветерану вручили медаль к юбилею Победы

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При полном параде полковник Керханаджев ждал в гости генерала Матушкина. Руководитель регионального управления Следственного комитета России прибыл к участнику Великой Отечественной с почетной миссией, чтобы поздравить с наступающим Днем Победы и вручить юбилейную медаль. Но из-за режима самоизоляции награду получал не лично ветеран, а социальный работник.

Женщине предстояло передать подопечному медаль и пожелания здоровья, настроения, оптимизма, крепкого духа.

За происходившим Владимир Керханаджев наблюдал из окна своей квартиры. В мае 1945-го ему был 21 год, и он прекрасно помнит, как люди реагировали на новость об окончании войны.

«Иногда говорили: «Мы еще не верим, что мы победили». А многие говорили: «Мы победили!» и на нас показывали - вот они, кто нас спас», - поделился воспоминаниями ветеран Великой Отечественной войны Владимир Керханаджев.

«У нас давние связи с этим ветераном, он нам помогает, в том числе и в патриотическом воспитании наших сотрудников. Связь поколений очень важна. Пока живы такие люди, нас ничто не сломит и никто не сможет победить», - заявил руководитель СУ СКР по Пензенской области Дмитрий Матушкин.

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