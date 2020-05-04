Губернатор показал, как работают пензенские инфекционисты

В понедельник, 4 мая, губернатор Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram роликом о работе пензенских медиков.
В видео рассказывается о сотрудниках, которые трудятся в инфекционной зоне с больными COVID-19.
«В сутках 6 смен по 4 часа. В противочумных костюмах, респираторах и очках очень тяжело. Но иначе нельзя, ведь идет настоящая война», - говорится в ролике.
Глава региона добавил, что регулярно посещает больницы, каждый день поддерживает связь с медиками, чтобы быть в курсе развития ситуации с опасным вирусом, и благодарит их.
«Давно хотел показать, как работают в инфекции, в каких непростых условиях», - резюмировал Иван Белозерцев.
К понедельнику, 4 мая, в Пензенской области зарегистрировали 539 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 175 зараженных, 8 человек скончались.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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