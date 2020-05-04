Сетевое издание|18+|Понедельник|4 мая 2020|12:14
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Общество

Губернатор показал, как работают пензенские инфекционисты

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В понедельник, 4 мая, губернатор Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram роликом о работе пензенских медиков.

В видео рассказывается о сотрудниках, которые трудятся в инфекционной зоне с больными COVID-19.

«В сутках 6 смен по 4 часа. В противочумных костюмах, респираторах и очках очень тяжело. Но иначе нельзя, ведь идет настоящая война», - говорится в ролике.

Глава региона добавил, что регулярно посещает больницы, каждый день поддерживает связь с медиками, чтобы быть в курсе развития ситуации с опасным вирусом, и благодарит их.

«Давно хотел показать, как работают в инфекции, в каких непростых условиях», - резюмировал Иван Белозерцев.

К понедельнику, 4 мая, в Пензенской области зарегистрировали 539 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 175 зараженных, 8 человек скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — видео www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость||

Раньше почему не показывали, как праздники или выходные начинается истерия в СМИ?

Гость||

А когда он нам покажет как работает Пензенский губернатор? Или ему уже поздно?

Гость||

Люди Вы посмотрите что Иван сделал с отличными остановкам заменил на кошмар.

Гость||

Наихудший руководитель за всю историю пензы.

Гость||

Америка и запад загоняют огромные деньги но телефон Иван не знает пошмешище!

Гость||

Гость писал(a):

Наихудший руководитель за всю историю пензы.
вовсе нет

Гость||

Если Иван был в космосе почему скрывает от нас?

Гость||

А с отличными бордюрами что делает каждый год! Меняет и меняет!

Гость||

у нас есть губернатор? чудны дела твои, Господи.

Гость||

Гость писал(a):

А с отличными бордюрами что делает каждый год! Меняет и меняет!
Так зимние меняют на летние. Это норма.

Гость||

Вы посмотрите как вал Иван отремонтировал

Гость||

Имиджевых ролики Ивану давно научились годно снимать. На наши с вами налоги, между прочим

Гость||

Вань как тебе РЕН ТВ?

Гость||

Отгадайте загадку! У кого в голове одна извилина и та прямая!

Имя: Гость
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