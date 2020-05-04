Акарицидную обработку Олимпийской аллеи планируют сделать до 20 мая

04.05.2020 | 14:29

По словам работников главного городского парка, клещ есть. Но пока ни на кого из специалистов санитарного патруля кровососущие не напали. А вот другие пензенцы обращаются в травмпункты. Уже 93 человека пострадали от укусов паразитов. Среди них больше сорока - это дети.

На Олимпийской аллее ежегодно проводят акарицидную обработку. Уничтожать клещей будут и текущей весной.

«Договоры у нас должны быть выполнены. Весь комплекс работ по расчистке - до 15 мая, сама обработка - до 20 мая. Будем исходить из погодных условий», - сообщила директор ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

Укус клеща может быть опасен для здоровья. Эти паразиты являются переносчиками различных заболеваний. На территории Пензенской области ежегодно регистрируют клещевой боррелиоз.

«Многие уехали на свои дачные участки, чтобы там переждать режим повышенной готовности, остальные начинают расчистку и уборку территории своих частных домовладений», - констатировала пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Для того чтобы определить, опасен ли клещ, его нужно аккуратно, не повредив, снять и доставить в лабораторию. После исследования станет ясно, потребуется человеку лечение или нет.

Представители Роспотребнадзора напоминают о мерах профилактики. Они не связаны с вакцинацией или приемом каких-либо лекарственных препаратов.

«Одежда должна быть с манжетами. Плотные носочки, в которые заправлены штаны. Необходимость устраивать взаимные осмотры. И конечно, не забываем про отпугивающие репелленты», - перечислила Вера Быкова.

В 2020 году первые случаи укусов клещей были зарегистрированы 11 марта.