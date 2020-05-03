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Общество

Не потративших поездки льготников будут ждать в почтовых отделениях

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Не сгорят! Неиспользованные поездки по льготным транспортным картам за март и апрель перенесут на май. Для этого владельцам проездных достаточно обратиться в одно из 37 почтовых отделений или в МУП «АРЦИС».

«Оператор предоставит вам возможность приложить льготную транспортную карту к валидатору, нажмет несколько клавиш - и ваши поездки будут перенесены. Пополнять карты денежными средствами не требуется», - заверил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

В апреле пассажиропоток значительно сократился. Многие льготники соблюдали режим самоизоляции и не пользовались услугами общественного транспорта. Да и автобусы и троллейбусы, где действуют карты, то снимали с маршрутов, то возвращали обратно на линию.

«Пользователи льготных транспортных карт! Прошу вас при посещении почтовых отделений или офиса МУП «АРЦИС» соблюдать социальные дистанции и использовать индивидуальные средства защиты, носить маски. Перенести льготные поездки с марта и апреля на май можно в любой день, ограничений по времени нет», - пояснил Михаил Глушков.

Надо только ориентироваться на режим работы почтовых отделений в период майских праздников.

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