Не потративших поездки льготников будут ждать в почтовых отделениях

Не сгорят! Неиспользованные поездки по льготным транспортным картам за март и апрель перенесут на май. Для этого владельцам проездных достаточно обратиться в одно из 37 почтовых отделений или в МУП «АРЦИС».
«Оператор предоставит вам возможность приложить льготную транспортную карту к валидатору, нажмет несколько клавиш - и ваши поездки будут перенесены. Пополнять карты денежными средствами не требуется», - заверил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.
В апреле пассажиропоток значительно сократился. Многие льготники соблюдали режим самоизоляции и не пользовались услугами общественного транспорта. Да и автобусы и троллейбусы, где действуют карты, то снимали с маршрутов, то возвращали обратно на линию.
«Пользователи льготных транспортных карт! Прошу вас при посещении почтовых отделений или офиса МУП «АРЦИС» соблюдать социальные дистанции и использовать индивидуальные средства защиты, носить маски. Перенести льготные поездки с марта и апреля на май можно в любой день, ограничений по времени нет», - пояснил Михаил Глушков.
Надо только ориентироваться на режим работы почтовых отделений в период майских праздников.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.