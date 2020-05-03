Более 20 перенесших коронавирус жителей региона выписали домой

03.05.2020 | 09:35

В воскресенье, 3 мая, в оперативном штабе Пензенской области сообщили о новых пациентах, перенесших коронавирусную инфекцию.

«Выписаны 22 человека. Выздоровевших за весь период - 170», - уточнили в штабе.

По данным на утро 2 мая, в Пензенской области зафиксирован 481 случай заражения новым вирусом. За сутки прибавилось 33 новых пациента.

В тройку лидеров по заражению опасной инфекцией входит Пенза, Бессоновский район и Пензенский.

Текущая неделя оказалась рекордной по выявлению новых случаев заболевания. С 27 апреля по 2 мая зарегистрировано более 200 зараженных.