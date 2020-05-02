За неделю в области появилось 220 новых зараженных коронавирусом

02.05.2020 | 18:00

В интернете изображений коронавируса предостаточно, но видел его далеко не каждый. Разве что под микроскопом, да и то - лишь специалисты лабораторий.

На территории области вирус сразил 481 человека. У 33 из них диагноз подтвердился 2 мая. Оперативный штаб на сайте правительства дал информацию по вновь заболевшим.

Больше всего подтвержденных случаев - в областном центре. Вторую строчку по числу заражений занимает Бессоновский район, замыкает тройку антилидеров Пензенский.

Больше всего врачей настораживает то, что порой заболевание не дает о себе знать.

«Бессимптомной может быть начальная стадия. Она опасна тем, что человек не подозревает о своей болезни, находится в коллективе, его тоже воспринимают как здорового. С ним общаются, пренебрегая барьерами (маски, расстояние)», - пояснил главный врач областного центра спецвидов медицинской помощи Сергей Рыбалкин.

Последняя неделя оказалась рекордной по количеству новых случаев: с понедельника по субботу - плюс 220 зараженных.