За неделю в области появилось 220 новых зараженных коронавирусом

В интернете изображений коронавируса предостаточно, но видел его далеко не каждый. Разве что под микроскопом, да и то - лишь специалисты лабораторий.
На территории области вирус сразил 481 человека. У 33 из них диагноз подтвердился 2 мая. Оперативный штаб на сайте правительства дал информацию по вновь заболевшим.
Больше всего подтвержденных случаев - в областном центре. Вторую строчку по числу заражений занимает Бессоновский район, замыкает тройку антилидеров Пензенский.
Больше всего врачей настораживает то, что порой заболевание не дает о себе знать.
«Бессимптомной может быть начальная стадия. Она опасна тем, что человек не подозревает о своей болезни, находится в коллективе, его тоже воспринимают как здорового. С ним общаются, пренебрегая барьерами (маски, расстояние)», - пояснил главный врач областного центра спецвидов медицинской помощи Сергей Рыбалкин.
Последняя неделя оказалась рекордной по количеству новых случаев: с понедельника по субботу - плюс 220 зараженных.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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