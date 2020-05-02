В пензенском отделении ПФР дали пояснения о выплате на детей

02.05.2020 | 18:15

Более 16 тысяч пензенских матерей воспользовались своим правом на так называемую президентскую выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Однако 4 тысячам женщин в этом праве было отказано.

«С чем это связано? Во-первых, заявление подавали несколько раз - и через портал госуслуг, и в «Личном кабинете». У некоторых родителей - по восемь заявлений! Также подавали заявления и те, кто, к сожалению, не имеет права на эту выплату. Так что разница между теми, кто подавал заявление, и теми, кто получит деньги, есть», - пояснила руководитель пресс-службы отделения ПФР по Пензенской области Екатерина Иванова.

Дополнительная финансовая поддержка в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета, никак не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

Каждый месяц подавать заявление не нужно - одного раза достаточно. Выплата производится за апрель, май и июнь. Однако не у всех матерей есть свои «Личные кабинеты» на портале госуслуг или сайте пенсионного фонда, куда нужно отправлять электронную заявку.

«Можно с этой выплатой повременить и обратиться за ней вплоть до 1 октября. Пенсионный фонд примет такое заявление, пересчитает периоды, за которые эта выплата положена, и произведет ее в полном объеме единоразово», - сообщила Екатерина Иванова.

В связи с ограничением личного приема граждан специалисты клиентской службы ПФР отвечают на вопросы жителей по телефону горячей линии 42-62-92.