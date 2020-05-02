Среди вновь заболевших коронавирусом - 16-летний подросток

33 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией подтвердил региональный оперативный штаб по состоянию на субботу, 2 мая.
Среди заболевших - один 16-летний подросток, остальным пациентам от 19 лет до 81 года.
20 случаев заболевания зарегистрировано в Пензе, 3 - в Шемышейском районе, по 1 - в Пензенском, Тамалинском, Белинском, Кузнецком, Нижнеломовском, Городищенском, Никольском, Каменском, Сердобском районах. Еще один заболевший - житель Самарской области.
По-прежнему не зафиксировано заболеваний COVID-19 в Неверкинском районе.
Под наблюдением находится 2 881 человек, снято с наблюдения - 7 277.
В общей сложности с начала заболевания в вирусологической лаборатории обследован 18 831 человек, проведено 19 628 исследований. В лабораториях лечебных учреждений обследовано 15 342 человека, проведено 16 323 исследования.
Общее количество заболевших в регионе - 481 человек.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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