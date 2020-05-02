Общество

Среди вновь заболевших коронавирусом - 16-летний подросток

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33 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией подтвердил региональный оперативный штаб по состоянию на субботу, 2 мая.

Среди заболевших - один 16-летний подросток, остальным пациентам от 19 лет до 81 года.

20 случаев заболевания зарегистрировано в Пензе, 3 - в Шемышейском районе, по 1 - в Пензенском, Тамалинском, Белинском, Кузнецком, Нижнеломовском, Городищенском, Никольском, Каменском, Сердобском районах. Еще один заболевший - житель Самарской области.

По-прежнему не зафиксировано заболеваний COVID-19 в Неверкинском районе.

Под наблюдением находится 2 881 человек, снято с наблюдения - 7 277.

В общей сложности с начала заболевания в вирусологической лаборатории обследован 18 831 человек, проведено 19 628 исследований. В лабораториях лечебных учреждений обследовано 15 342 человека, проведено 16 323 исследования.

Общее количество заболевших в регионе - 481 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото № 1 pixabay.com
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Гость||

Надоели эти страшилки каждый день

Народ дал власти три попытки - три срока добровольной самоизоляции.

И если власть не справилась - это её проблемы, пусть уходят. Попробуют другие.

Гость||

У вас и кандидатура уже на примете есть?

Гость||

Посмотрите выпуск передачи Михалкова- Бесогон "у кого в кармане государство государство" от 1.05.2020. Всё про этот "вирус" понятно

Гость||

Отсутвие кандидатуры даёт право на опыты над людьми?

Гость||

Отсутствие достойного кандидата не есть хорошо,но в нашем случае уже хотя бы здоровая конкуренция не помешает.Как известно: В споре рождается истина! Ну да придётся проводить «новые испытания»(((

Гость||

penzainform.ru писал(a):

33 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией
они что не соблюдали режим самоизоляции или маски не носили?

Гость||

Значит не соблюдали самоизоляцию. У нас же все герои, всем нас..то на все, они сами все знают.

Гость||

Может хватит про эту ....ню писать?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|02.05.2020 13:42|

Значит не соблюдали самоизоляцию.

а имеется ли у них тогда состав адм.правонарушения ст.20.6.1 КоАП Рф?

Гость||

Опыты над людьми видимо сразу во всем мире решили проводить 7737

Гость||

в никольском районе и где именно?

Гость||

все кто с вирусом значит игнорировали самоизоляцию так выходит или не так?

Гость||

02.05.2020 13:42|

Значит не соблюдали самоизоляцию. У нас же все герои, всем нас..то на все, они сами все знают.

Самоизоляция не помогает это вирус и через воду передаётся роспотреб пишет, Собянин пишут воду очищать приказал больше. Поэтому из Кима зараза например по трубам побежала к тебе в кран, а ты умылся и заразился и хана одному закашмареному. Почитай в интернете много информации по этой теме.

Гость||

Кипяти и пей.

Гость||

02.05.2020 13:44|

Гость писал(a):

Гость|02.05.2020 13:42|

Значит не соблюдали самоизоляцию.

а имеется ли у них тогда состав адм.правонарушения ст.20.6.1 КоАП Рф?

А ты знаешь, что такое состав правонарушения?

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Имя: Гость
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