Пензенские ветераны получат поздравления от детей и студентов

02.05.2020 | 20:05

Послание, написанное пензенской второклассницей, обязательно дойдет до адресата благодаря студентам-добровольцам, которые присоединились к акции «Письмо Победы». В рамках ее все желающие могли направить свои поздравления ветеранам и участникам Великой Отечественной войны в электронном виде.

«С электронной почты волонтеры перенесут письма на открытки, а волонтеры штаба, которые оказывают помощь маломобильным людям, находящимся в условиях самоизоляции, в предпраздничные дни доставят их ветеранам на дом», - рассказал волонтер Виктор Колгатин.

Подготовлено более 150 открыток, а будет еще больше.

На официальном сайте полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе создана страница, где можно посмотреть виртуальные поздравления, созданные пензенскими школьниками и студентами.

«Ребята рисуют открытки, создают коллажи из фотографий и писем своих родственников-фронтовиков, компьютерную графику. Зачастую открытки украшают трогательные надписи, обращения к ветеранам», - отметила главный специалист управления Министерства образования Пензенской области Лилия Немцова.

В настоящий момент к акции подключились более 120 тысяч школьников и студентов.