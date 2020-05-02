Герои Победы смотрят на потомков с уличных баннеров

На горожан с уличных баннеров смотрят герои Победы. За неделю до 9 Мая в Пензе появились плакаты с изображениями земляков - ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто еще остается в здравии. Жители могут рассмотреть их лица и прочитать важные слова.
На проспекте Строителей размещена фотография полковника Владимира Керханаджева, участника Сталинградской битвы и сражений на Курской дуге. Пожалуй, он самый известный ветеран в регионе, его визитной карточкой стала фраза «Честь имею!».
Сейчас Керханаджеву 95 лет, столько же - полковнику Александру Волкову, участнику боев за Украину, Польшу и Чехословакию, удостоенному 44 наград. И, несмотря на возраст, День Победы в 45-м для него незабываемое событие.
«Мы, конечно, запрыгали, открыли огонь из автоматов - все патроны извели!» - вспомнил ветеран.
Баннер с его изображением расположен на проспекте Победы.
Места выбраны не случайно: плакаты разместили недалеко от домов, где живут ветераны. Поэтому о 94-летнем майоре Александре Дручкове рассказали жителям села Рамзай.
«Знали, что завтра, наверное, будут объявлять конец войны, потому что уже все - Берлин взяли, Гитлер капут. Радостно так было, я помню», - отметил герой.
«Они, конечно, большего заслуживают, но хотя бы так. Баннеры - уже что-то: страна должна знать своих героев в лицо. Кто постарше, и тот-то мало что знает, а молодые - вообще ничего. Остались живы, и дай им бог здоровья», - отметили горожане.
Еще шесть плакатов с лицами ветеранов появятся на других улицах Пензы.
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Герои войны смотрят с плакатов на истовых воров-патриотов, единовирусов