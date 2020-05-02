Общество

Герои Победы смотрят на потомков с уличных баннеров

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На горожан с уличных баннеров смотрят герои Победы. За неделю до 9 Мая в Пензе появились плакаты с изображениями земляков - ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто еще остается в здравии. Жители могут рассмотреть их лица и прочитать важные слова.

На проспекте Строителей размещена фотография полковника Владимира Керханаджева, участника Сталинградской битвы и сражений на Курской дуге. Пожалуй, он самый известный ветеран в регионе, его визитной карточкой стала фраза «Честь имею!».

Сейчас Керханаджеву 95 лет, столько же - полковнику Александру Волкову, участнику боев за Украину, Польшу и Чехословакию, удостоенному 44 наград. И, несмотря на возраст, День Победы в 45-м для него незабываемое событие.

«Мы, конечно, запрыгали, открыли огонь из автоматов - все патроны извели!» - вспомнил ветеран.

Баннер с его изображением расположен на проспекте Победы.

Места выбраны не случайно: плакаты разместили недалеко от домов, где живут ветераны. Поэтому о 94-летнем майоре Александре Дручкове рассказали жителям села Рамзай.

«Знали, что завтра, наверное, будут объявлять конец войны, потому что уже все - Берлин взяли, Гитлер капут. Радостно так было, я помню», - отметил герой.

«Они, конечно, большего заслуживают, но хотя бы так. Баннеры - уже что-то: страна должна знать своих героев в лицо. Кто постарше, и тот-то мало что знает, а молодые - вообще ничего. Остались живы, и дай им бог здоровья», - отметили горожане.

Еще шесть плакатов с лицами ветеранов появятся на других улицах Пензы.

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Гость||

Герои войны смотрят с плакатов на истовых воров-патриотов, единовирусов

Гость||

Стыдно нам перед ними.

Гость||

Хорошие плакаты. А вон в Таганроге опять жертвы ЕГЭ на плакатах разместили фото немецких солдат.

Гость||

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Ты хоть понимаешь,что удаляешь память о тех,кто под этим гимном отстоял Москву,победил в Курской дуге,выгнал фашиста из Сталинграда.Погибшие за страну в ВОВ ведь не заслужили того,чтобы холуй партии ЖиВ удалял их гимн.

Гость||

Официальный гимн СССР (1922—1944):

Вставай, проклятьем заклеймённый,

Весь мир голодных и рабов!

Кипит наш разум возмущённый

И в смертный бой вести готов.

Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а затем

Мы наш, мы новый мир построим —

Кто был ничем, тот станет всем.

Припев:

Это есть наш последний

И решительный бой;

С Интернационалом

Воспрянет род людской!×2

Никто не даст нам избавленья:

Ни бог, ни царь и не герой.

Добьёмся мы освобожденья

Своею собственной рукой.

Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой,

Отвоевать своё добро,

Вздувайте горн и куйте смело,

Пока железо горячо!

Припев.×2

Лишь мы, работники всемирной

Великой армии труда,

Владеть землёй имеем право,

Но паразиты — никогда!

И если гром великий грянет

Над сворой псов и палачей,

Для нас всё так же солнце станет

Сиять огнём своих лучей.

Припев.×2

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