Женщин хотят обязать говорить мужу о решении сделать аборт

В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается обязать женщин уведомлять супругов о решении прервать беременность. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента в среду, 17 декабря.

По мнению автора инициативы, вопрос об аборте относится к числу тех, что муж и жена должны решать совместно. Если же супруги развелись, россиянка обязана будет поставить мужчину в известность о грядущем аборте в течение 12 недель с момента расторжения брака.

Врачей хотят обязать проводить процедуру только при наличии информированного согласия супруга.

Эта дополнительная мера поможет снизить число абортов в стране и увеличить рождаемость, указывает автор инициативы.

«Количество рождений сокращается ежегодно после 2014 года. Абсолютное число рождений детей в России находится почти на уровне 2000 года, когда этот показатель был на одном из самых низких уровней», - отмечается в пояснительной записке.

