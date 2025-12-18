Общество

Стало известно, какой салат оливье может быстро испортиться

Печать
Telegram

Оливье относится к видам салатов, которые быстро портятся, поскольку в нем содержатся яйца, консервированные овощи, мясные продукты и майонез.

Хранить традиционное новогоднее блюдо нужно в холодильнике: с заправкой - не более 12 часов, без - 18 часов. На столе оливье оставлять нельзя, пояснила в беседе с изданием «Газета.ru» заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета Росбиотех Наталья Фоменко.

По ее словам, порчу салата ускоряют майонез и свежая зелень. Блюду способны навредить перепады температур. Оливье быстро станет негодным и в том случае, если его приготовили из залежавшихся продуктов или из тех, что не успели остыть.

«Немаловажным является выбор посуды. Лучше всего оливье хранить в стеклянной или керамической вазе, или пластиковом контейнере с плотно закрывающейся крышкой. Если вы кладете салат в вазу, закрывайте ее пищевой пленкой в контакт, чтобы минимизировать контакт с воздухом и предотвратить впитывание запахов из холодильника», - порекомендовала эксперт.

Чтобы свести к минимуму риски пищевого отравления, лучше готовить оливье небольшими порциями и съедать в течение дня.

Просроченный оливье особенно опасен для детей и людей с ослабленным иммунитетом.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети