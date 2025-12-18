Стало известно, какой салат оливье может быстро испортиться

Оливье относится к видам салатов, которые быстро портятся, поскольку в нем содержатся яйца, консервированные овощи, мясные продукты и майонез.
Хранить традиционное новогоднее блюдо нужно в холодильнике: с заправкой - не более 12 часов, без - 18 часов. На столе оливье оставлять нельзя, пояснила в беседе с изданием «Газета.ru» заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета Росбиотех Наталья Фоменко.
По ее словам, порчу салата ускоряют майонез и свежая зелень. Блюду способны навредить перепады температур. Оливье быстро станет негодным и в том случае, если его приготовили из залежавшихся продуктов или из тех, что не успели остыть.
«Немаловажным является выбор посуды. Лучше всего оливье хранить в стеклянной или керамической вазе, или пластиковом контейнере с плотно закрывающейся крышкой. Если вы кладете салат в вазу, закрывайте ее пищевой пленкой в контакт, чтобы минимизировать контакт с воздухом и предотвратить впитывание запахов из холодильника», - порекомендовала эксперт.
Чтобы свести к минимуму риски пищевого отравления, лучше готовить оливье небольшими порциями и съедать в течение дня.
Просроченный оливье особенно опасен для детей и людей с ослабленным иммунитетом.
