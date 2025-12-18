Для собственников жилья готовят новый налог

Совет Федерации выступил с инициативой рассмотреть возможность отнесения сдаваемых внаем квартир и индивидуальных жилых домов к средствам размещения.
Такая мера, по мнению сенаторов, позволит повысить собираемость туристического налога и обеспечить дополнительные поступления в бюджеты муниципалитетов.
Соответствующее предложение закреплено в постановлении «О предложениях Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по исполнению Федерального закона «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
Сенаторы рекомендуют правительству с учетом результатов мониторинга взимания туристического налога продолжить работу по совершенствованию законодательства Российской Федерации о туристской деятельности в части классификации средств размещения.
«В том числе рассмотреть вопрос о признании предоставляемых в наем жилых помещений в многоквартирных домах и индивидуальных жилых домов средствами размещения с учетом возможностей цифровых платформ (агрегаторов) в целях обеспечения более полного поступления доходов от туристического налога в местные бюджеты», - говорится в документе, опубликованном на сайте Совета Федерации.
По мнению авторов инициативы, именно цифровые платформы и онлайн-агрегаторы бронирования играют ключевую роль на рынке краткосрочной аренды и могут стать инструментом для более прозрачного учета туристических потоков и налоговых поступлений.
Как отмечают эксперты, предложение отражает реальное положение дел на рынке. Значительная часть туристов предпочитает размещение в квартирах и частных домах, а не в гостиницах. Фактически эти объекты уже выполняют функции средств размещения, но находятся вне полноценного правового и налогового регулирования.
Принятие законопроекта о распространении туристического налога на сдаваемые жилые помещения в многоквартирных домах и индивидуальные жилые дома сможет пополнить бюджеты регионов. При этом существуют риски, что чрезмерное ужесточение регулирования способно привести к уходу части арендодателей в тень.
Новости по теме
- Для отдельных категорий граждан введены новые жилищные льготы
- Пензенцам стоит определиться с покупкой квартиры до 1 января
- Верховный суд принял решение по делу Долиной
- «Рисан» откроет продажи нового квартала в Тепличном в 2026-м
- В российском городе медсестра решила вернуть проданную квартиру и заявила о невменяемости
- Квартира недели в ЖК «Баланс»: выгода - почти 500 тысяч рублей
- В Госдуме предупредили о наказании за проживание без регистрации
- В России предсказали подорожание аренды жилья из-за «эффекта Долиной»
- За год выросла площадь жилья, приходящаяся на одного пензенца
- Россиянам раскрыли действенный способ накопить на ипотеку
Последние новости
- В Чаадаевке школьники помогают госпиталям в зоне СВО
- На улицах Пензы появились серые контейнеры для песко-соляной смеси
- В Пензе стартовала кампания по борьбе с гололедом
- 19 декабря часть пензенцев останется без электричества
- Женщин хотят обязать говорить мужу о решении сделать аборт
- Строительство новой дороги на ГПЗ признали законным
- Стало известно, какой салат оливье может быстро испортиться
- Прорыв на улице Герцена: срок ремонта продлили
- Для отдельных категорий граждан введены новые жилищные льготы
- В России появился новый вид социальной пенсии
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!