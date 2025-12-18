Общество

Для собственников жилья готовят новый налог

Печать
Telegram

Совет Федерации выступил с инициативой рассмотреть возможность отнесения сдаваемых внаем квартир и индивидуальных жилых домов к средствам размещения.

Такая мера, по мнению сенаторов, позволит повысить собираемость туристического налога и обеспечить дополнительные поступления в бюджеты муниципалитетов.

Соответствующее предложение закреплено в постановлении «О предложениях Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по исполнению Федерального закона «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Сенаторы рекомендуют правительству с учетом результатов мониторинга взимания туристического налога продолжить работу по совершенствованию законодательства Российской Федерации о туристской деятельности в части классификации средств размещения.

«В том числе рассмотреть вопрос о признании предоставляемых в наем жилых помещений в многоквартирных домах и индивидуальных жилых домов средствами размещения с учетом возможностей цифровых платформ (агрегаторов) в целях обеспечения более полного поступления доходов от туристического налога в местные бюджеты», - говорится в документе, опубликованном на сайте Совета Федерации.

По мнению авторов инициативы, именно цифровые платформы и онлайн-агрегаторы бронирования играют ключевую роль на рынке краткосрочной аренды и могут стать инструментом для более прозрачного учета туристических потоков и налоговых поступлений.

Как отмечают эксперты, предложение отражает реальное положение дел на рынке. Значительная часть туристов предпочитает размещение в квартирах и частных домах, а не в гостиницах. Фактически эти объекты уже выполняют функции средств размещения, но находятся вне полноценного правового и налогового регулирования.

Принятие законопроекта о распространении туристического налога на сдаваемые жилые помещения в многоквартирных домах и индивидуальные жилые дома сможет пополнить бюджеты регионов. При этом существуют риски, что чрезмерное ужесточение регулирования способно привести к уходу части арендодателей в тень.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — Совет Федерации
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети