Для собственников жилья готовят новый налог

18.12.2025 | 09:37

Совет Федерации выступил с инициативой рассмотреть возможность отнесения сдаваемых внаем квартир и индивидуальных жилых домов к средствам размещения.

Такая мера, по мнению сенаторов, позволит повысить собираемость туристического налога и обеспечить дополнительные поступления в бюджеты муниципалитетов.

Соответствующее предложение закреплено в постановлении «О предложениях Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по исполнению Федерального закона «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Сенаторы рекомендуют правительству с учетом результатов мониторинга взимания туристического налога продолжить работу по совершенствованию законодательства Российской Федерации о туристской деятельности в части классификации средств размещения.

«В том числе рассмотреть вопрос о признании предоставляемых в наем жилых помещений в многоквартирных домах и индивидуальных жилых домов средствами размещения с учетом возможностей цифровых платформ (агрегаторов) в целях обеспечения более полного поступления доходов от туристического налога в местные бюджеты», - говорится в документе, опубликованном на сайте Совета Федерации.

По мнению авторов инициативы, именно цифровые платформы и онлайн-агрегаторы бронирования играют ключевую роль на рынке краткосрочной аренды и могут стать инструментом для более прозрачного учета туристических потоков и налоговых поступлений.

Как отмечают эксперты, предложение отражает реальное положение дел на рынке. Значительная часть туристов предпочитает размещение в квартирах и частных домах, а не в гостиницах. Фактически эти объекты уже выполняют функции средств размещения, но находятся вне полноценного правового и налогового регулирования.

Принятие законопроекта о распространении туристического налога на сдаваемые жилые помещения в многоквартирных домах и индивидуальные жилые дома сможет пополнить бюджеты регионов. При этом существуют риски, что чрезмерное ужесточение регулирования способно привести к уходу части арендодателей в тень.