Для отдельных категорий граждан введены новые жилищные льготы

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, расширяющих меры социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Все принятые нормы уже вступили в законную силу.
Для некоторых категорий военнослужащих введены новые жилищные льготы. Они получили право на внеочередное или приоритетное обеспечение жильем, а также на получение жилищных субсидий.
Такие меры распространяются на военнослужащих, воспитывающих одного или нескольких детей с инвалидностью с детства вне зависимости от их возраста, на ветеранов боевых действий, имеющих государственные награды и получивших ранения, но принявших решение продолжить военную службу.
Вне очереди жилье смогут получить и участники боевых действий из числа детей-сирот, которые выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, в том числе на границе и в приграничных регионах, примыкающих к зоне СВО.
Для участников СВО и членов их семей продлена еще на один год отсрочка по кредитным обязательствам. Льгота будет действовать до 31 декабря 2026 года.
Кроме того, участникам специальной военной операции предоставлено право бесплатно получить второе среднее профессиональное образование по новой специальности.
