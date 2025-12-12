Школам в Дальнем Арбекове присвоят имена героев

В Пензенской области школы, построенные за последние несколько лет, носят имена людей, которые оставили след в истории. Будущие учебные учреждения продолжат эту традицию, заявил губернатор Олег Мельниченко.
«Я сознательно на это пошел и попросил депутатов Законодательного собрания меня поддержать», - пояснил глава региона на прямой линии в четверг, 11 декабря.
Так, школа в Засечном - имени Л. Б. Ермина, в микрорайоне ГПЗ - В. К. Бочкарева, в Заре - Б. Ф. Зубкова.
«Это не только город Пенза и Город Спутник, но и это в Бессоновке, Чемодановке, Мичуринском, Большом Вьясе», - рассказал Мельниченко.
Сейчас строятся школы в Дальнем Арбекове. Учреждения в 7-м микрорайоне на 1 100 мест и «Лугометрии» на 550 мест тоже будут именными.
«В «Лугометрии» - имени Квышко, нашего земляка, который героически погиб в ходе кавказских операций, спасая своих товарищей. Это офицер нашего управления ФСБ», - сообщил губернатор.
В Пензе имя В. П. Квышко носила школа № 25, но здание пришлось снести из-за аварийности. По словам губернатора, это имя не должно быть потеряно.
Квышко - кавалер ордена Мужества. Он погиб в апреле 1996 года.
Школе в 7-м микрорайоне Арбеково Олег Мельниченко предложил присвоить имя Героя РФ В. В. Канакина.
«Генерал-майор и командир легендарной «Альфы», наш земляк, наш человек, который получил Героя России за спасение детей в Беслане», - объяснил глава региона.
Он добавил, что планируется увековечить память Канакина, установив перед образовательным учреждением его бюст.
Обе школы в Дальнем Арбекове предполагают сдать к 1 сентября 2026 года.
Новости по теме
- Назван новый срок завершения строительства цирка в Пензе
- Строительство цирка в Пензе: возбуждено уголовное дело
- Появились подробности о строительстве новой дороги в Заре
- «Термодом» вручил ключи от квартир нового дома в «Новелле»
- В Пензе возложили цветы и венки к стеле «Слава героям»
- Каменщик из Пензы стал лауреатом премии «Голос героев»
- «Территория жизни»: выгодные условия на вторую семейную ипотеку
- В Пензе бойцам СВО передали в собственность около 70 участков
- Российский школьник оказался в больнице после подзатыльника от учителя
- Минус 647 тыс. руб.: квартира недели в ЖК «Созвездие»
Последние новости
- С 14 декабря изменится график движения поездов «Сурская стрела»
- Председатель гордумы поздравил пензенцев с Днем Конституции
- На главной площади Кузнецка установили елку
- 12 декабря в Пензенской области будет облачно и снежно
- Губернатор исполнит новогодние желания 4 детей
- Стало известно, когда пустят большие автобусы в Зарю
- ВТБ запустил проект «Новогодничайте с домашним театром»
- Запрет на продажу вейпов должен начать действовать с сентября 2026-го
- Олег Мельниченко рассказал о своем состоянии после операции
- Назван новый срок завершения строительства цирка в Пензе
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!