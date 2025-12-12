Школам в Дальнем Арбекове присвоят имена героев

12.12.2025 | 09:52

В Пензенской области школы, построенные за последние несколько лет, носят имена людей, которые оставили след в истории. Будущие учебные учреждения продолжат эту традицию, заявил губернатор Олег Мельниченко.

«Я сознательно на это пошел и попросил депутатов Законодательного собрания меня поддержать», - пояснил глава региона на прямой линии в четверг, 11 декабря.

Так, школа в Засечном - имени Л. Б. Ермина, в микрорайоне ГПЗ - В. К. Бочкарева, в Заре - Б. Ф. Зубкова.

«Это не только город Пенза и Город Спутник, но и это в Бессоновке, Чемодановке, Мичуринском, Большом Вьясе», - рассказал Мельниченко.

Сейчас строятся школы в Дальнем Арбекове. Учреждения в 7-м микрорайоне на 1 100 мест и «Лугометрии» на 550 мест тоже будут именными.

«В «Лугометрии» - имени Квышко, нашего земляка, который героически погиб в ходе кавказских операций, спасая своих товарищей. Это офицер нашего управления ФСБ», - сообщил губернатор.

В Пензе имя В. П. Квышко носила школа № 25, но здание пришлось снести из-за аварийности. По словам губернатора, это имя не должно быть потеряно.

Квышко - кавалер ордена Мужества. Он погиб в апреле 1996 года.

Школе в 7-м микрорайоне Арбеково Олег Мельниченко предложил присвоить имя Героя РФ В. В. Канакина.

«Генерал-майор и командир легендарной «Альфы», наш земляк, наш человек, который получил Героя России за спасение детей в Беслане», - объяснил глава региона.

Он добавил, что планируется увековечить память Канакина, установив перед образовательным учреждением его бюст.

Обе школы в Дальнем Арбекове предполагают сдать к 1 сентября 2026 года.