Во вторник, 9 декабря, в День Героев Отечества, в Пензе возложили цветы и венки к стеле «Слава героям» у «Ростка».
На набережной Суры в этот день собрались чиновники, представители силовых структур, общественности, учащиеся образовательных учреждений.
Память героев, отдавших жизни за Отечество, почтили минутой молчания. После этого под оружейные залпы прозвучал Гимн Российской Федерации.
«Мы гордимся нашими отважными земляками - от воинов, дошедших до Берлина, до бойцов, которые сегодня охраняют мир и будущее России. Вечная память павшим за Отчизну. Безмерная благодарность и уважение всем, кто своей доблестью и трудом вносит вклад в развитие и благополучие независимой России», - процитировала главу Пензы Олега Денисова пресс-служба администрации города.
Памятная дата была установлена федеральным законом в начале 2007 года, однако свою историю праздник ведет с XVIII века - тогда его отмечали как День георгиевских кавалеров.
