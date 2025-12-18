19 декабря часть пензенцев останется без электричества

18.12.2025 | 09:35

В пятницу, 19 декабря, в части домов Пензы отключат электричество. В список, опубликованный ресурсниками, вошли адреса в микрорайонах Автодром Вираж, Пенза-II и Пенза-III, Райки и территория около Митрофановской церкви.

С 8:30 до 15:30:

- ул. Большая Арбековская, 30, з/у 30, 36, 38, 40, 40а, 42, 42а, 45Б, 48, 48а, 50а, 52, 52а, 54а, 54Б; Арбековский пер., 1, 2а, 3, 5-12, 53Б; Арбеково-5, 3-я очередь, стр. 75; ул. Виражная, 30, 30а, 31, 32Б, 32в, стр. 32, 37, 39, 43, 43а, 43Б, стр. 88, з/у 33; ул. Кордон-2, 6а, з/у 2а; ул. Переходная, 13/у, 4, 4а, 5, 5а, 7а, 7-16, 18, 20а; ул. Радужная, 51, 53; Радужный пр-д, 16; ул. Сиреневая, 5; Солнечный пер., 1, 4-17, 19, 20; 2-й Кордон, 1-9; ул. Хорошая, 77, 86а; ул. Ясная, 3, 5, 6, 8-11, 15, 18, 20-32, 34-36, 39, 41, уч. 67, 197 к/н, з/у 2, 4, 11;

- 1-й Городищенский пр-д, 1, 3, 4, 5, 7, 8; 2-й Городищенский пр-д, 1, 2, 4-12; 3-й Городищенский пр-д, 1, 3-6, 8; Горочный пр-д, 3-6, 8, 8а, 9, 10, 12, 13; ул. Ерик, 1, 3, 5, 13, 15, 17; ул. Злобина, 2, 10, 20/2, 22/2, 24, 24/1, 26, 28, 28а, 28Б, 30, 30а, 32-38 (четные), 51а; ул. Инициативная, 12-18 (четные), 19-25, 27-35, 39, 39/38; ул. Касаткина, 10; ул. Транспортная, 2, 6-12 (четные), 20-24 (четные), 28-36 (четные), 42-60 (четные); Транспортный пр-д, 3, 6, 11; Транспортный пер., 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16-20.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Долгорукова, 11; ул. Складская, 2а, 3, 5, 7-16, 16Б, 18, 20, 22; 1-й Складской пр-д, 3, 4, 6, 8, 8а, 13, 29а, 29Б; 2-й Складской пр-д, 3, 7, к/н 995; Складской пер., 11, 15, 17, 19, 19а, 19Б, 23, 25, 27, 31а; 3-й пр-д Чаадаева, 3-13;

- ул. Горная, 30, 38а; ул. Гражданская, 50-62 (четные), 66, 68, 72; ул. Жуковского, 2-6, 8, 12, 14, 16-18, 20-42, 44, 46, 48-51, 51а, 54, 57, 62, 64, 66; ул. Ключевая, 30, 32, 34-40, 42-54, 56-71, 73-75, 77, 78, 80, 82; ул. Короленко, 1-4, 15, 20-22, 29,31; ул. Ново-Гражданская, 5-8, 8а, 10, 10а, 16-22 (четные), 26, 30; ул. Пушкина, 84, 88, 90, 94-104 (четные), 116-134 (четные); ул. Толстого, 120, 124, 128, 128а, 131а, 135, 137, 139, 141, 141а, 143; ул. Шевченко, 39-49 (нечетные);

- ул. Водопьянова, 3-11 (нечетные), 12-16, 18-26 (четные), 32, 34; пр-д Водопьянова, 2-19; ул. Красная, 2-12 (четные), 16; ул. Кутузова, 1-18; ул. Ново-Тамбовская, 1-3, 3а, 5, 7; Первомайский пер., 1, 1Б, 2, 2а, 4; ул. Тамбовская, 1г, 1д, 1и, 2-10 (четные), 14-17, 19, 19а, 19Б.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.