Сетевое издание|18+|Пятница|1 мая 2020|12:12
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Общество

Названо количество новых заболевших COVID-19 в Пензенской области

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По состоянию на пятницу, 1 мая, в Пензенской области зарегистрировано еще 44 больных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне сообщалось о том, что в регионе в общей сложности зарегистрировано 406 случаев заражения COVID-19.

Также 30 апреля были выписаны из больницы еще 16 пациентов, переболевших коронавирусом. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем телеграм-канале.

Накануне выздоровевших насчитывалось 116. «Таким образом, выздоровели 132 человека», - подытожила она.

За время распространения коронавируса в регионе умерли 7 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Церкви и кладбища открыли для посещения?

Гость||

Гость писал(a):

Церкви и кладбища открыли для
Вы дурачек?

Гость||

Честно, уже адекватным людям фиолетово, сколько там заболевших. Кроме того, статистика эта в корне неверная: это не количество заболевших, а количество инфицированных. Заболевших среди них небольшой процент, в тяжелых - единицы. Поэтому все это далеко от реальности

Гость||

Кладбища открыты для посещения постоянному составу.

Гость||

Че седня без масок то нельзя что ли выходить, или опять всем пофиг?

Гость||

448-132-7=309 вот вам и число больных, тоже не пойму почему пишут общее число заражённых

Гость||

01.05.2020 11:08|

Кладбища открыты для посещения постоянному составу.

\\\

Жмурикам там всегда рады. Вход свободный.

Гость||

Почему некоторые заражённые люди не носят маски?

Гость||

Как ты сама думаешь?напиши

Гость||

448-132-7=309 вот вам и число больных, тоже не пойму почему пишут общее число заражённых

Это неверно, поскольку то, что выявили вирус у человека не значит, что он заболел. 40-60% переносят все бессимптомно, т.е. являются инфицированными, но не больными.

Гость||

Гость писал(a):

Церкви и кладбища открыли для посещения?
Только на ПМЖ

Гость||

Ты очень глуп

Гость||

Гость писал(a):

448-132-7=309 вот вам и число больных, тоже не пойму почему пишут общее число заражённых
А это для статистики. И тебя сосчитают, и меня сосчитают... Если число не будет расти (не важно каким способом), кто же будет верить в эту масочную игру?

Гость||

А ты совсем глуп

Гость||

Инфицированных может быть пол Пензы. Статистика по тем, кто "попался". Прям все,кто два раза кашлянул бросились врача вызывать. Если большинство бессимптомники то статистика эта ни о чём.

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Имя: Гость
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