Названо количество новых заболевших COVID-19 в Пензенской области

01.05.2020 | 10:50

По состоянию на пятницу, 1 мая, в Пензенской области зарегистрировано еще 44 больных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне сообщалось о том, что в регионе в общей сложности зарегистрировано 406 случаев заражения COVID-19.

Также 30 апреля были выписаны из больницы еще 16 пациентов, переболевших коронавирусом. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем телеграм-канале.

Накануне выздоровевших насчитывалось 116. «Таким образом, выздоровели 132 человека», - подытожила она.

За время распространения коронавируса в регионе умерли 7 человек.