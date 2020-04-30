Пензенский оперштаб заявил о большем количестве зараженных

30.04.2020 | 12:12

В Пензенской области оказалось на двух новых зараженных больше, чем сообщалось ранее, - 42. Об этом заявили в региональном оперативном штабе. Общее число - 406, а не 404.

«Среди пациентов трое детей: 1 года и двое 13-летних. Возраст остальных заболевших - от 23 до 85 лет», - уточнили в оперштабе.

Таким образом, зараженных несовершеннолетних теперь 20: 16 малышей от 1 месяца до 9 лет и 4 подростков.

Под наблюдением находится столько же, сколько накануне - 2 845 человек, добавила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

За минувшие сутки в вирусологической лаборатории обследовали 628 человек, провели 632 исследования; в лабораториях лечебной сети - 818 человек (851 исследование).