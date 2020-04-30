Общество

Пензенский оперштаб заявил о большем количестве зараженных

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В Пензенской области оказалось на двух новых зараженных больше, чем сообщалось ранее, - 42. Об этом заявили в региональном оперативном штабе. Общее число - 406, а не 404.

«Среди пациентов трое детей: 1 года и двое 13-летних. Возраст остальных заболевших - от 23 до 85 лет», - уточнили в оперштабе.

Таким образом, зараженных несовершеннолетних теперь 20: 16 малышей от 1 месяца до 9 лет и 4 подростков.

Под наблюдением находится столько же, сколько накануне - 2 845 человек, добавила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

За минувшие сутки в вирусологической лаборатории обследовали 628 человек, провели 632 исследования; в лабораториях лечебной сети - 818 человек (851 исследование).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Почему нет сведений в каких районах выявили инфицированных. Информация запаздывает. Сначала Москва сообщает, а потом Пенза - должно быть наоборот.

Гость||

а сколько заболели другими болезнями,

Сколько умерло от других заболеваний?

Гость||

Позавчера было 39, вчера 40, сегодня 42... А до этого фиксировали по 15-25.

На плато вышли?

Гость||

Пора фундамент под крематорий заливать...

Гость||

А мне вчера звонили с областной и спрашивали о моем самочувствии, наверно хотели пригласить не тестирование, но я сказала что я здорова как никогда, это их расстроило. Нашли дуру, сидеть на карантине в больнице здоровой.

Гость||

12:31 это называется статистика!

Гость||

Все! закончились разговоры о том что надо сидеть дома!Уже говорят надо работать,гулять,постригаться,ходить без масок,потому что платить нечем.Пожертвуем заболевшими ради развитием экономики (набиванием карманов чинушей).

Гость||

Гость писал(a):

Пожертвуем заболевшими ради развитием экономики
дохни с голоду, мы не против!

Гость||

Деньги выделенные на короновирус коньчились недойдя до больниц! А больше царь не даёт.

Гость||

Гость писал(a):

дохни с голоду, мы не против!
твой папа сдохнет с голоду!

Гость||

Серафима! С картинкой на вылет!

Гость||

Гость писал(a):

твой папа сдохнет с голоду!
а твой 100 раз пожалел, что на стенку тебя не выплеснул

Гость||

Гость писал(a):

а твой 100 раз пожалел, что на стенку тебя не выплеснул
А твой папа 1000 раз пожалел что тебя не придушил.

Гость||

Общее число - 406, а не 404

406 Пежо, а не 404 всё правильно.

412 Москвич будет

Гость||

Гость писал(a):

дохни с голоду, мы не против!
мы это николай 2

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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