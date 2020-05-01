Для разгрузки пензенских больниц создадут койко-места в районах

01.05.2020 | 12:08

В Пензенской области будут развернуты дополнительные койко-места в больницах районных центров. Такая мера принимается в связи с увеличением числа пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями.

Об этом в четверг, 30 апреля, шла речь на совещании губернатора Ивана Белозерцева с главными врачами лечебных учреждений, прошедшем в режиме видеоконференции.

«Ситуация напряженная, идет большой поток больных. Понятно, что возникают сложности, есть жалобы от людей, им приходится ждать госпитализации. Надо разгружать больницы в Пензе», - поставил задачу Иван Белозерцев.

Иван Белозерцев не раз говорил о том, что пензенские больницы переполнены. В оперативном штабе объяснили это явление двумя причинами: ростом числа внебольничных пневмоний (причем далеко не все пациенты имеют положительные тесты на COVID-19) и госпитализацией граждан со слабо проявляемыми симптомами из числа контактных (они находятся в стационаре до момента получения отрицательного теста на коронавирус).

«Кроме того, на совещании глава региона дал поручение ускорить тестирование пациентов, перенесших COVID-19 и готовых к выписке», - сообщили в пресс-службе правительства области.