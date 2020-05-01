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Общество

Для разгрузки пензенских больниц создадут койко-места в районах

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В Пензенской области будут развернуты дополнительные койко-места в больницах районных центров. Такая мера принимается в связи с увеличением числа пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями.

Об этом в четверг, 30 апреля, шла речь на совещании губернатора Ивана Белозерцева с главными врачами лечебных учреждений, прошедшем в режиме видеоконференции.

«Ситуация напряженная, идет большой поток больных. Понятно, что возникают сложности, есть жалобы от людей, им приходится ждать госпитализации. Надо разгружать больницы в Пензе», - поставил задачу Иван Белозерцев.

Иван Белозерцев не раз говорил о том, что пензенские больницы переполнены. В оперативном штабе объяснили это явление двумя причинами: ростом числа внебольничных пневмоний (причем далеко не все пациенты имеют положительные тесты на COVID-19) и госпитализацией граждан со слабо проявляемыми симптомами из числа контактных (они находятся в стационаре до момента получения отрицательного теста на коронавирус).

«Кроме того, на совещании глава региона дал поручение ускорить тестирование пациентов, перенесших COVID-19 и готовых к выписке», - сообщили в пресс-службе правительства области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото № 2 pnzreg.ru
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Гость||

Позакрывали больницы в районах, а теперь одумались. Коронавирус вразумляет единоросов

Гость||

Вот и сразу следовало бы эти койка-место распределять так,чтобы заболевших людей из районов госпитализировать в районные больницы,а не возить всех в Пензу,теперь же получается,что заболевшие из районов лежат в городских больницах,а заболевших городских везут в районную больницу.Где логика?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ростом числа внебольничных пневмоний
а это как понять?

Гость||

Вроде всю эту канитель с самоизоляцией затеяли, что не перегружать больницы, зачем же у нас трамбуют всех, даже со слабыми симптомами, а тяжелые возможно не могут лечь? Почему у нас всё через одно место?

Гость||

ОПОМНИЛИСЬ...

Гость||

Микрофинансовые организации, кредитующие беднейшую прослойку населения России под сотни процентов годовых, добились помощи от государства.

МФО, деятельность которых запрещена в большинстве цивилизованных стран, попали в новый пакет поддержки российской экономики, который в четверг представило правительство

Как сообщают «***» со ссылкой на пресс-службу кабмина, 2 млрд рублей из федерального бюджета будет выделено регионам на пополнение резервов МФО.

По данным ЦБ на конец марта, в России более 1700 микрофинансовых организаций. Лидеры рынка - «МигКредит», MoneyMan, «Займер», «Деньги сразу» и «Центр финансовой поддержки» - продолжают расширять присутствие и клиентскую базу, следуя за спросом граждан, переживших рекордное с 1990х падание реальных располагаемых доходов.

Проблемой для микрофинансовых компаний, выдавших физлицам 171 млрд рублей на начало года, стало ухудшение платежеспособности граждан.Под угрозой банкротства оказалось около трети МФО. «На наш взгляд, уже в ближайшие недели острой проблемой для многих игроков станет необходимость решения вопроса ликвидности. Уход компаний из реестра активизируется и до конца года его могут покинуть порядка 30% МФО», - жалуется генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров.

По словам Ирины Хорошко, гендиректора IDF Eurasia в России (бренд Moneyman), для поддержки МФО ЦБ мог бы добавить их облигации в ломбардный список. Это открыло бы участникам рынка доступ к деньгам центробанка.

Гендиректор группы компаний Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм») Андрей Клейменов предложил пойти еще дальше и разрешить МФО без суда списывать долги и не соблюдать срок исковой давности.

Проблемы у МФО возникли уже в марте, когда рухнули цены на нефть и резко ослабел рубль. На конец первого квартала количество просроченных кредитов выросло на 47% год к году и составило 4,4 миллиона штук.

Объем просроченной задолженности вырос на 48,6%, до 50,1 млрд рублей, а ее доля в портфеле увеличилась на 5,1 п.п., до 32,5%.

По данным ЦБ, на конец четвертого квартала 2019 года средняя ставка по необеспеченным микрокредитам на срок до 30 дней составляла 350,3% годовых.

Гость||

Когда расскажите, как перезаражали народ в Сосновке? Хоть посмеёмся вместе.

Гость||

Это что ж получается:ростовщикам деньги?

Они-системообразующие?

Гость||

А в арт училище процветает гомосексуализм

Гость||

В Москве бессимптомники дома сидят, телевизор смотрят. А у нас всех в больничку трамбуют?

Гость||

Свозили всех подряд:и больных,и здоровых,и с подозрением,и нет,с ОРВИ и с Короной,вот и получили!

Гость||

Вершина идиотизма с восхождение на Фудзияму! наблюдать будем районных в Пензе, а ЛЕЧИТЬ в тяжелых в Ломове... смешались в кучу уони, люди...

Гость||

Дурь от чиновников минздрава.

Гость||

Это ещё что. В одной из "больниц" именуемой госпиталем, врачи сообщили, что сотрудники лаборатории, которые поверяют мазки, ушли на выходные. Театр абсурда. Сейчас те, у кого был отрицательный результат, получат положительный, и будут лежать 2 недели и ждать, когда лаборатория соизволит заработать.

Гость||

А где они эти больницы,где этики койки,это нары как тогда в Кузнецке????Откуда брать столько врачей и мед персонала????вы в Пензе то не можете обеспечить средствами защиты а в районах там все в руинах да и в городах тоже что Кузнецк что Заречный.Кто теперь за эту халатность ответит и что будет с людьми???Позор

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Имя: Гость
Комментарий:

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