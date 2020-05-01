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Общество

Для пензенцев стартовала онлайн-акция «Георгиевская ленточка»

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В Пензенской области стартовала акция «Георгиевская ленточка онлайн». Ее проводят «Волонтеры Победы», а стать участником может любой желающий. Для этого необходимо найти символ памяти и воинской славы, закрепить у сердца, сфотографироваться и разметить в социальных сетях, поставив хэштеги #лучшедома, #амыизПензы, #георгиевскаяленточка.

«Если у вас нет георгиевской ленты, то в «Инстаграме» есть конструктор - специальная маска, которая наложит вам к сердцу георгиевскую ленту», - пояснил региональный координатор общественного движения «Волонтеры Победы» в Пензенской области Дмитрий Шлыков.

Кроме того, волонтеры распространяют символы воинской славы на заправочных станциях, через администрации и с помощью добровольцев, которые помогают людям на самоизоляции.

Онлайн-акция будет продолжаться до 9 Мая.

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