Общество

В Пензенской области изменен график выплаты пенсий

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Изменен график выплаты пенсий в связи с выходными и нерабочими днями. Доставка денег на дом будет осуществляться начиная со 2 мая по графику работы отделения почтовой связи в районе проживания получателя пособия.

За 5 мая - 2, 4 и 5 мая

За 6 мая - 2, 4, 5, 6 мая

За 7 мая - 2, 4, 5, 6, 7 мая

За 8 мая - 4, 5, 6, 7, 8 мая

За 9 мая - 6, 7, 8 мая

За 10 мая - 6, 7, 8 мая

За 11 мая 7, 8, 11 мая

За 12 мая - 8, 11 мая

За 13 мая - 11 мая

«Мы видим, что даты разнообразны, большой разброс по времени, поэтому убедительная просьба и от пенсионного фонда, и от управления почтовой связи: пенсионерам, которые получают пенсию дома, находиться именно дома, по адресу своего проживания, там, где они получают эту пенсию», - сообщила руководитель пресс-службы отделения ПФР по Пензенской области Екатерина Иванова.

Что касается тех пенсионеров, которым перечисляют деньги на банковские карты, то они их будут получать с 30 апреля по 21 мая.

«Денежные выплаты на финансирование пенсий в кредитной организации будут перечислены пенсионным фондом своевременно, зачисления на счета получателей происходят не позднее следующего банковского дня», - пояснила Екатерина Иванова.

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