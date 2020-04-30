В Пензе подошел к завершению отопительный сезон

30.04.2020 | 18:12

В последний день апреля согласно постановлению главы администрации Пензы завершается отопительный сезон в городе. Предприятия ресурсоснабжающих компаний областного центра переходят на летний режим работы. Но это не означает, что жизнь на станциях замирает, - никуда не пропадает задача обеспечения жителей горячей водой, которую в теплые месяцы отключают порой надолго.

«Будет отдельно составлен план по отключению горячей воды на летний период», - пояснил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Александр Юлин.

Завершать отопительный сезон в городе пришлось ему. С тем, как прошла зима в Пензе, новый начальник управления ЖКХ знаком. А история с коммунальной аварией на улице Аустрина и провале машины в кипяток вообще прогремела на всю страну.

Чтобы не было впредь подобных трагедий, ресурсоснабжающая компания в конце сезона проверила сети на прочность.

«Гидравлические испытания были проведены, температурный режим поднимали на котельных для того, чтобы понять, где еще может повториться такая ситуация. Ее на сегодняшний момент не должны допустить. И не будет, потому что мы практически все, что можно было проверить, проверили», - заверил Александр Юлин.

От легкого движения руки остановилась работа мощного теплокомплекса. Сначала замер котел, потом стихло и другое шумное оборудование.

«Давление падает. Красные метки означают те давления, которые должны быть при работе системы отопления. На одном манометре - восемь атмосфер, или восемь килограмм на квадратный сантиметр, а на другом - четыре. Потом давление выравнивается: и здесь четыре, и на другом четыре. Циркуляция отключена», - сообщил технический директор ресурсоснабжающей компании Валерий Колесников.

Теперь будут готовиться к следующей зиме. Проводить необходимые работы по ремонту, замене труб, оборудования должны не только ресурсоснабжающие организации, но и управляющие компании, ТСЖ - они отвечают за внутридомовые системы.