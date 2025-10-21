Экономика

Губернатор: Регион получил высокую оценку от Минфина России

Пензенская область признана регионом с высоким качеством управления финансами. Такую оценку она получила по итогам мониторинга Минфина России по эффективности бюджетной политики за минувший год.

«Работа субъектов РФ оценивалась по 100 показателям. Высокий результат Пензенской области связан с соблюдением требований бюджетного законодательства, эффективным планированием бюджета, снижением долга, отсутствием просроченной задолженности по бюджетным обязательствам. Значимым направлением также является выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений с муниципалитетами, от которой зависит развитие территорий и повышение качества жизни населения», - пояснил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

В 2024 году муниципальным образованиям была оказана значительная поддержка из областного бюджета - в размере 13,8 млрд рублей. Это на 18% больше, чем в 2023-м.

В 2025 году объем финансирования был увеличен еще на 8%.

«Обновление коснулось 96 объектов сферы ЖКХ, 39 объектов улично-дорожной сети в опорных населенных пунктах, в числе которых Нижний Ломов, Каменка, Кузнецк, Пенза. В областном центре также продолжили программу «Мой двор» - в результате за 2 года отремонтировали 364 двора», - перечислил Олег Мельниченко.

Губернатор пообещал, что в регионе и дальше будут поддерживать муниципальные образования. «Чтобы у них были дополнительные средства на обновление инфраструктуры», - уточнил он.

Источник — фото из тг-канала Олега Мельниченко
