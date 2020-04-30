В области продолжаются поиски 211 жителей, пропавших без вести

30.04.2020 | 09:49

Прокуратура области подвела итоги надзора за исполнением законодательства по розыску без вести пропавших людей и расследованием преступлений, связанных с их исчезновением, за первые три месяца 2020 года.

С учетом статистики за прошлые годы, правоохранителям удалось найти 355 человек в ходе первоначальных разыскных мероприятий. 211 пока еще числятся пропавшими без вести.

Наиболее часто исчезают жители Октябрьского района Пензы (26 человек), Железнодорожного (20), а также таких районов региона, как Городищенский (20), Кузнецкий (12), Сердобский (10).

«Следователями СУ СК России по Пензенской области возбуждено 1 уголовное дело по факту убийства, связанного с безвестным исчезновением гражданина. Уголовное дело передано для проведения расследования в центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации», - добавила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Также прокуратура выявила более 20 нарушений законодательства об оперативно-разыскной деятельности в территориальных отделах полиции. Для их устранения приняты меры прокурорского реагирования.