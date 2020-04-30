Общество

Региональный минздрав с опасением ждет майских праздников

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Ни майских каникул, ни праздников - в условиях пандемии пензенским медикам не до отдыха: список пациентов с коронавирусом увеличивается. Вторые сутки подряд прирост составляет 42 новых заболевших. Суммарно на территории области с момента первой регистрации COVID-19 заразились 406 человек.

«Всем больным, подозрительным мы в момент поступления выполняем анализы на инфекцию и всем пациентам делаем компьютерную томографию, а не рентгенографию, которая не позволяет выявлять ранние проявления коронавирусной пневмонии», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

В нескольких больницах создано 1 458 инфекционных коек. Это в два раза больше, чем определено для региона. Непредсказуемость коронавирусной инфекции заставляет власти готовиться к самому разному развитию событий.

«Те денежные средства, которые нам выделили из федерального бюджета, направлены только на создание именно такого количества койко-мест. Мы понимаем, что нам может понадобиться и большее количество, но это нужно делать тогда за наши бюджетные средства», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В региональном минздраве с опасением ждут майских праздников. Ведь весенняя традиция отправляться на пикник теперь может обернуться госпитализацией. И хорошо, если не в центр спецвидов медицинской помощи.

«Лица, которые должны соблюдать режим самоизоляции, - лица старше 45 лет, имеющие хронические неинфекционные заболевания, также лица старше 65 лет. Нужно пересилить себя и принять все меры, чтобы оставаться дома, потому что на сегодняшний день каждый третий случай пневмонии - без симптомов», - пояснила начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.

В майские дни учреждения будут работать в режиме повышенной готовности. Количество бригад скорой помощи увеличено. Неотложная температурящим пациентам будет оказываться с 8:00 до 14:00.

«Большие поликлиники в Пензе, Кузнецке, Ломове, Сердобске будут работать немножко в другом формате: 2, 4, 5 и 11-го числа в этих поликлиниках работа по оказанию населению неотложной медицинской помощи на дому будет продлена до 20:00», - рассказала Наталья Тюгаева.

Врачи-кардиологи двух недавно открытых call-центров на базе областной больницы имени Н. Н. Бурденко 2, 4, 5 и 11 мая будут консультировать пациентов с 8:00 до 14:00.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

«Те денежные средства, которые нам выделили из федерального бюджета...", уже распилили.

«Лица, которые должны соблюдать режим самоизоляции, - лица старше 45 лет, имеющие хронические неинфекционные заболевания, также лица старше 65 лет. Нужно пересилить себя и принять все меры, чтобы оставаться дома, потому что на сегодняшний день каждый третий случай пневмонии - без симптомов», - пояснила начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.

Тюгаева, мы тебе ничего не должны. А в Италию не твой муженек от уголовного преследования сбежал?

Гость||

Завтра открывается дачный сезон ураааа

Гость||

УРАААА! ШАШЛЫКИИИИ!!!

Гость||

На кладбище можно, в церкви.. а минздрав переживает))))

Гость||

ЗАЧЕМ ПУСТИЛИ ДАЧНЫЕ АВТОБУСЫ??? ВСЕ ПОЖИЛЫЕ ПОЕДУТ,ГРУППА РИСКА. ТРУПОВ МАЛО ИЛИ СВОБОДНЫЕ МЕСТА ЕСТЬ В БОЛЬНИЦАХ???ОТМЕНИТЕ РЕШЕНИЕ.

Гость||

это наверное пенсионный фонд подсуетился

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на сегодняшний день каждый третий случай пневмонии - без симптомов
Ба, какая чушь. Эти только у врачей с дипломами Пензенского ПГУ.

Гость||

Гость писал(a):

На кладбище можно, в церкви.. а минздрав переживает))))
Кладбища и церкви открыли для посещений?

Гость||

Да с дач прямиком и туда..

Гость||

Не ссыте ! Всё будет чики пуки !

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ни майских каникул, ни праздников - в условиях пандемии пензенским медикам не до отдыха: список пациентов с коронавирусом увеличивается.
А у нас пенсионеров на дачи выпускают, а как медики то обрадуются которые и так без отдыха и праздников работают и кто отдал такое мягко сказать преступное распоряжение как пустить дачные автобусы во время эпидемии? минздрав вообще веса не имеет? не слушает его никто просто переживает))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ведь весенняя традиция отправляться на пикник теперь может обернуться госпитализацией
на пикники уже две недели как ходят, не волнуйтесь

Гость||

я то думал, что то дельное тут понаписали! Типа никаких выездов на шашлыки, запретить массовое скопление народа....

А тут наше любимое бла-бла-бла.....Все в повышенной готовности...

Ка же это надоело! одна говорильня!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Те денежные средства, которые нам выделили
а это сколько?

Гость||

Всех с праздниками,наступающими.Наконец то шашлыки,лес,природа,бадминтон.Где сейчас домик можно снять подешевле?

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Имя: Гость
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