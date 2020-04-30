Региональный минздрав с опасением ждет майских праздников

30.04.2020 | 18:00

Ни майских каникул, ни праздников - в условиях пандемии пензенским медикам не до отдыха: список пациентов с коронавирусом увеличивается. Вторые сутки подряд прирост составляет 42 новых заболевших. Суммарно на территории области с момента первой регистрации COVID-19 заразились 406 человек.

«Всем больным, подозрительным мы в момент поступления выполняем анализы на инфекцию и всем пациентам делаем компьютерную томографию, а не рентгенографию, которая не позволяет выявлять ранние проявления коронавирусной пневмонии», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

В нескольких больницах создано 1 458 инфекционных коек. Это в два раза больше, чем определено для региона. Непредсказуемость коронавирусной инфекции заставляет власти готовиться к самому разному развитию событий.

«Те денежные средства, которые нам выделили из федерального бюджета, направлены только на создание именно такого количества койко-мест. Мы понимаем, что нам может понадобиться и большее количество, но это нужно делать тогда за наши бюджетные средства», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В региональном минздраве с опасением ждут майских праздников. Ведь весенняя традиция отправляться на пикник теперь может обернуться госпитализацией. И хорошо, если не в центр спецвидов медицинской помощи.

«Лица, которые должны соблюдать режим самоизоляции, - лица старше 45 лет, имеющие хронические неинфекционные заболевания, также лица старше 65 лет. Нужно пересилить себя и принять все меры, чтобы оставаться дома, потому что на сегодняшний день каждый третий случай пневмонии - без симптомов», - пояснила начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.

В майские дни учреждения будут работать в режиме повышенной готовности. Количество бригад скорой помощи увеличено. Неотложная температурящим пациентам будет оказываться с 8:00 до 14:00.

«Большие поликлиники в Пензе, Кузнецке, Ломове, Сердобске будут работать немножко в другом формате: 2, 4, 5 и 11-го числа в этих поликлиниках работа по оказанию населению неотложной медицинской помощи на дому будет продлена до 20:00», - рассказала Наталья Тюгаева.

Врачи-кардиологи двух недавно открытых call-центров на базе областной больницы имени Н. Н. Бурденко 2, 4, 5 и 11 мая будут консультировать пациентов с 8:00 до 14:00.