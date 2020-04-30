Пензенцам рассказали, как будет работать дачный транспорт

30.04.2020 | 18:36

Многие пензенские садоводы опасались, что не вывезут рассаду на участки. Этой весной старт дачных перевозок должен был состояться 25 апреля, но из-за непростой эпидемиологической ситуации открытие сезона отложили на неделю. Однако и 1 мая было под вопросом до недавнего времени. Наконец решение в пользу огородников приняли: в пятницу, 1 мая, они могут отправляться на грядки.

«Первые рейсы сезонных маршрутов (их 21) дачных автобусов стартуют с четырех конечных остановок города Пензы по всем направлениям с 1 мая по 1 июня. График работы будет следующим: среда, суббота, воскресенье. С 1 июня по 1 сентября добавляется еще рабочий день для дачников - пятница», - сообщил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

При этом организаторы перевозок обращают внимание пассажиров на необходимость соблюдения мер предосторожности на остановках и в транспорте. Наличие масок обязательно.

«Город имеет договоренность с перевозчиком, чтобы в момент отправки был резерв автобусов примерно из 10 единиц, чтобы можно было рассадить пассажиров именно с условием соблюдения социальной дистанции, насколько это возможно», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев.

«Наполняемость автобусов у нас будет 50-60%, не более. Это будет регулироваться как сотрудниками управления транспорта, так и сотрудниками МУП «АРЦИС», - предупредил Михаил Глушков.

Что касается дачного транспорта, то его салоны станут обрабатывать так же, как и на городских маршрутах. На конечных остановках водитель продезинфицирует все поверхности.