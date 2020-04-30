Общество

Пензенцам рассказали, как будет работать дачный транспорт

Печать

Многие пензенские садоводы опасались, что не вывезут рассаду на участки. Этой весной старт дачных перевозок должен был состояться 25 апреля, но из-за непростой эпидемиологической ситуации открытие сезона отложили на неделю. Однако и 1 мая было под вопросом до недавнего времени. Наконец решение в пользу огородников приняли: в пятницу, 1 мая, они могут отправляться на грядки.

«Первые рейсы сезонных маршрутов (их 21) дачных автобусов стартуют с четырех конечных остановок города Пензы по всем направлениям с 1 мая по 1 июня. График работы будет следующим: среда, суббота, воскресенье. С 1 июня по 1 сентября добавляется еще рабочий день для дачников - пятница», - сообщил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

При этом организаторы перевозок обращают внимание пассажиров на необходимость соблюдения мер предосторожности на остановках и в транспорте. Наличие масок обязательно.

«Город имеет договоренность с перевозчиком, чтобы в момент отправки был резерв автобусов примерно из 10 единиц, чтобы можно было рассадить пассажиров именно с условием соблюдения социальной дистанции, насколько это возможно», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев.

«Наполняемость автобусов у нас будет 50-60%, не более. Это будет регулироваться как сотрудниками управления транспорта, так и сотрудниками МУП «АРЦИС», - предупредил Михаил Глушков.

Что касается дачного транспорта, то его салоны станут обрабатывать так же, как и на городских маршрутах. На конечных остановках водитель продезинфицирует все поверхности.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Ношение защитной маски становится обязательным для тех, кто пользуется общественным транспортом, посещает организации, учреждения, места массового скопления людей.

Кто будет контролировать,чтобы все "дачники" были в масках.

Гость||

Все можно выходить на грядки и в парикмахерскую

Гость||

В церкви и на кладбища можно?

Гость||

Почему на городских маршрутах в автобусах большой вместимости кондукторы обслуживают пассажиров без масок....по 54 маршруту...почему транспортные инспекции не проводят рейды в автобусах и троллейбусах...кондуктор при расчете с пассажиром непосредственно общается с пассажиром...у кондукторов нет масок и перчаток....странно как то...куда смотрит руководство автобусного парка....в г.Пенза....почему власти не следят за порядком в автобусных перевозках ...в троллейбусах тоже самое кондукторы без масок....из за таких безалаберных руководителей ...все горожане сидят на самоизоляции...уже надоел этот режим самоизоляции всем...

Гость||

Молодцы власти города...открыли выезд горожанам на дачи...по больше позитива не хватает людям сегодня..надоела эта самоизоляция...все устали люди от неё

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте