Пензенцам без пропусков отказали в продаже билетов до Москвы

30.04.2020 | 09:10

Жителей Пензенской области уведомили, что для покупки билетов в Москву им необходимо иметь цифровой пропуск. В среду, 29 апреля, соответствующая информация появилась на официальном сайте аэропорта г. Пензы.

«Для приобретения билетов с конечным либо остановочным пунктом в г. Москве требуется оформить пропуск на дату прибытия», - говорится в сообщении.

Представители аэропорта сослались на телеграмму заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова руководителям субъектов РФ и транспортных компаний, датированную 21 апреля.

«Прошу дать поручения в соответствующие ведомства об обеспечении продажи билетов, в том числе дистанционным способом, на все виды транспорта с конечным либо остановочным пунктом в городе Москве исключительно лицам, имеющим оформленные в установленном порядке пропуска на дату прибытия в город Москву. При наличии технической возможности также прошу указывать на проездном документе информацию об имеющемся пропуске. В случае отсутствия указанного документа - отказывать в поездке», - говорится в телеграмме.

Вечером 29 апреля соответствующее сообщение для пассажиров появилось и в аккаунте Пензенского автовокзала в Instagram.