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Общество

Пензенцам без пропусков отказали в продаже билетов до Москвы

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Жителей Пензенской области уведомили, что для покупки билетов в Москву им необходимо иметь цифровой пропуск. В среду, 29 апреля, соответствующая информация появилась на официальном сайте аэропорта г. Пензы.

«Для приобретения билетов с конечным либо остановочным пунктом в г. Москве требуется оформить пропуск на дату прибытия», - говорится в сообщении.

Представители аэропорта сослались на телеграмму заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова руководителям субъектов РФ и транспортных компаний, датированную 21 апреля.

«Прошу дать поручения в соответствующие ведомства об обеспечении продажи билетов, в том числе дистанционным способом, на все виды транспорта с конечным либо остановочным пунктом в городе Москве исключительно лицам, имеющим оформленные в установленном порядке пропуска на дату прибытия в город Москву. При наличии технической возможности также прошу указывать на проездном документе информацию об имеющемся пропуске. В случае отсутствия указанного документа - отказывать в поездке», - говорится в телеграмме.

Вечером 29 апреля соответствующее сообщение для пассажиров появилось и в аккаунте Пензенского автовокзала в Instagram.

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Источник — фото № 2 - instagram.com/p/B_kGRIrC36I/
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Гость||

почему его никто не остановит, обычный мэр и так себя ставит.

Гость||

Не пускайте в Пензу никого из Москвы.

Пусть живут там в своём цифровом концлагере

Гость||

666 рулить потихоньку начинает.

Гость||

Гость писал(a):

666 рулить потихоньку начинает.
таки да, и шо?

Имя: Гость
Комментарий:

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