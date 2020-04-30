На территориях школ Пензенской области взовьются знамена Победы

30.04.2020 | 19:00

Вечный огонь в Пензе напоминает о горящем рейхстаге в Берлине. 30 апреля 1945 года военнослужащие 150-й стрелковой дивизии Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария на крыше здания германского парламента водрузили красное знамя Победы. И вот спустя 75 лет копию этого стяга в свернутом виде вынесли к Монументу боевой и трудовой славы пензенцев.

Разворачивали флаг лучшие бойцы поисковых отрядов Пензы. Это был символический акт - на самом деле священных полотнищ много и география их распространения тоже велика.

«Более 300 знамен будут переданы в районы и городские округа Пензенской области, где поднимутся на флагштоки», - сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

В основном красные стяги взовьются на территориях средних школ региона уже 1 мая и будут трепетать на ветру до 15-го числа.

Тем временем первые лица области и города заступили на пост № 1. Часовые стояли недолго.

«Это редкая возможность остановиться, подумать, отдать дань памяти тому подвигу, который совершил весь русский народ во время Великой Отечественной войны. Мы за суетой нашей жизни, наверное, сейчас сильно недооцениваем то самопожертвование, тот героический подвиг, который совершали молодые, по большому счету, люди», - отметил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

На Посту № 1 чиновников сменили волонтеры Победы. До торжественной даты осталось девять дней.