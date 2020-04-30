Энергетики в праздники будут работать в режиме повышенной готовности

30.04.2020 | 09:55

Сотрудники Мордовского филиала «Т Плюс» с 1 по 6-е и с 9 по 11 мая будут работать в режиме повышенной готовности.

Весь оперативный и аварийно-ремонтный персонал будет находиться на местах и выполнять свои обязанности в круглосуточном режиме для обеспечения бесперебойного тепло- и энергоснабжения потребителей в выходные и праздничные дни.

На ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» усилены пропускной режим, контроль за работой генерирующего оборудования. Сотрудники АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» обеспечены необходимой техникой и материалами на случай возникновения нештатных ситуаций. Также налажено взаимодействие с администрацией Пензы и оперативными службами.

Мордовский филиал напоминает телефоны диспетчерских служб: единая диспетчерская служба города - 05, 63-10-05; диспетчерская тепловых сетей - 20-98-79, 20-98-80.