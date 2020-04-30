Общество

Энергетики в праздники будут работать в режиме повышенной готовности

Печать

Сотрудники Мордовского филиала «Т Плюс» с 1 по 6-е и с 9 по 11 мая будут работать в режиме повышенной готовности.

Весь оперативный и аварийно-ремонтный персонал будет находиться на местах и выполнять свои обязанности в круглосуточном режиме для обеспечения бесперебойного тепло- и энергоснабжения потребителей в выходные и праздничные дни.

На ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» усилены пропускной режим, контроль за работой генерирующего оборудования. Сотрудники АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» обеспечены необходимой техникой и материалами на случай возникновения нештатных ситуаций. Также налажено взаимодействие с администрацией Пензы и оперативными службами.

Мордовский филиал напоминает телефоны диспетчерских служб: единая диспетчерская служба города - 05, 63-10-05; диспетчерская тепловых сетей - 20-98-79, 20-98-80.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте