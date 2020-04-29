В Пензенской области COVID-19 обнаружили еще у нескольких детей

29.04.2020 | 10:45

В Пензенской области коронавирусом заболело еще несколько детей. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил региональный оперативный штаб.

Среди 42 новых пациентов трое малышей в возрасте 3 месяцев, 1 года и 6 лет.

Таким образом, общее количество зараженных несовершеннолетних теперь составляет 17: из них 15 детей от 1 месяца до 9 лет и двое 15-летних подростков.

Остальным 39 новым заболевшим от 20 до 88 лет, уточнили в оперштабе.

За все время пандемии коронавирусом заразились 364 жителя региона, выздоровели 96 человек, 7 - умерли.