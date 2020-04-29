Общество

В Пензе выписали 20 человек, перенесших коронавирусную инфекцию

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В среду, 29 апреля, из больниц Пензы выписали 20 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

«Общее число выздоровевших 116», - уточнила Черемушкина.

В тот же день оперштаб подтвердил 42 новых случая заражения COVID-19. Общее число достигло 364. Среди них 17 несовершеннолетних: 15 детей от 1 месяца до 9 лет и двое 15-летних подростков.

Пять человек находятся в отделениях интенсивной терапии, трое - на ИВЛ.

Семеро умерли.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Дай Бог здоровья медработников, молодцы!

Гость||

А по чему 11к не показал как выписывают этих 20 человек? Мы все уже привыкли каждый день смотреть как выписывают с почестями как героев теток стариков и тд.

Гость||

, 29 апреля, из больниц Пензы выписали 20 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Обратите внимание как пишут коронавирус, без названия covid19! Этих коронавирусов в природе как Единоросов в России.

Гость||

Дай Бог чтобы каждый день выздоравливали.

Желаю чтобы вы все были здоровы.

Гость||

Дина Черемушкина выписала?

Гость||

Одно не понятно, почему переполнены больницы? Либо врут что 1100 коек под короновирус отдали, либо врут про колличество заболевших?! Молодцы медики - выписка идёт! Но раз коридоры заполняют, а скорые с температурой ниже 38 не госпитализируют, значит тяжёлых поступает значительно больше выписывающихся! Когда же перестанут врать и дадут более менее адекватные цифры?

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