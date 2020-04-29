В Пензе выписали 20 человек, перенесших коронавирусную инфекцию

В среду, 29 апреля, из больниц Пензы выписали 20 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус.
Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.
«Общее число выздоровевших 116», - уточнила Черемушкина.
В тот же день оперштаб подтвердил 42 новых случая заражения COVID-19. Общее число достигло 364. Среди них 17 несовершеннолетних: 15 детей от 1 месяца до 9 лет и двое 15-летних подростков.
Пять человек находятся в отделениях интенсивной терапии, трое - на ИВЛ.
Семеро умерли.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Дай Бог здоровья медработников, молодцы!