В Пензе выписали 20 человек, перенесших коронавирусную инфекцию

29.04.2020 | 20:29

В среду, 29 апреля, из больниц Пензы выписали 20 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

«Общее число выздоровевших 116», - уточнила Черемушкина.

В тот же день оперштаб подтвердил 42 новых случая заражения COVID-19. Общее число достигло 364. Среди них 17 несовершеннолетних: 15 детей от 1 месяца до 9 лет и двое 15-летних подростков.

Пять человек находятся в отделениях интенсивной терапии, трое - на ИВЛ.

Семеро умерли.