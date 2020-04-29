В Пензе подписано постановление об окончании отопительного сезона

В среду, 29 апреля, мэр Пензы Андрей Лузгин подписал постановление об окончании отопительного сезона в областном центре. Как и планировалось, ресурс перестанет поступать в квартиры горожан 30 апреля.
В четверг специалисты приступят к переводу теплоснабжения с зимнего режима на летний. В пресс-службе мэрии уточнили, что объекты социальной сферы отключат в последнюю очередь.
«Теплоснабжающим организациям предстоит до 1 мая восстановить благоустройство после земляных работ, связанных с устранением аварийных ситуаций в ходе отопительного периода. Капитальный ремонт теплогенерирующего и теплосетевого оборудования необходимо будет выполнить до 1 сентября», - пояснили в администрации города.
Ранее сообщалось, что в Заречном датой окончания отопительного сезона назвали 27 апреля, в Кузнецке - 28-е.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Центр Пензы. Многоквартирный дом. Отопление отключили 27 апреля. Прямо как в Заречном, что рядышком с Пензой. В Пензе на 3 дня затянули с официальным окончанием отопительного периода по сравнению с Заречным. Почему?