Общество

В Пензе подписано постановление об окончании отопительного сезона

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В среду, 29 апреля, мэр Пензы Андрей Лузгин подписал постановление об окончании отопительного сезона в областном центре. Как и планировалось, ресурс перестанет поступать в квартиры горожан 30 апреля.

В четверг специалисты приступят к переводу теплоснабжения с зимнего режима на летний. В пресс-службе мэрии уточнили, что объекты социальной сферы отключат в последнюю очередь.

«Теплоснабжающим организациям предстоит до 1 мая восстановить благоустройство после земляных работ, связанных с устранением аварийных ситуаций в ходе отопительного периода. Капитальный ремонт теплогенерирующего и теплосетевого оборудования необходимо будет выполнить до 1 сентября», - пояснили в администрации города.

Ранее сообщалось, что в Заречном датой окончания отопительного сезона назвали 27 апреля, в Кузнецке - 28-е.

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Гость||

Центр Пензы. Многоквартирный дом. Отопление отключили 27 апреля. Прямо как в Заречном, что рядышком с Пензой. В Пензе на 3 дня затянули с официальным окончанием отопительного периода по сравнению с Заречным. Почему?

Гость||

Гость писал(a):

Почему?
Денег собрать с людей

Гость||

Отключили 28.04, но перерасчет ждать не стоит судя по всему

Гость||

я в этом месяце уже не платил, плачу коммуналку с аванса, а аванс =0 рублей, интересно сколько таких же

Гость||

Естественно

Гость||

Горячую воду заодно отключили... Ну и на сколько на этот раз?

Гость||

Гость писал(a):

Горячую воду заодно отключили...
28-29 апреля проходят гидравлические и тепловые испытания сетей. Если у вас исчезла горячая вода значит произошёл порыв который уже устраняют.

Гость||

Сегодня батареи так жарили, что об них одежду можно было бы гладить. Интересно за чей счёт удовольствие это?

Гость||

Ничего, кроме мата не осталось!

Вчера в квартире вечером +39!

Сегодня тоже за 30!

Иван с Лузгиным, вы где?

Сколько с такой духовкой попадет на больничные койки с пневмонией, ведь малейший сквознячок и плиз ,в КИМ, никаких коек не хватит !

Заперли людей в квартиры на режим самоизоляции, и включили пекло, испытатели, блин, не могли раньше это сделать?

Гость||

На шуисте уже вчера отключили

Гость||

А у нас 28го отключили и никакой опрессовки не было. а бабки слупят! Подавитесь, ироды!!!!

Гость||

Гость писал(a):

На шуисте уже вчера отключили
Многим повезло. А другим наоборот не свезло.

Гость||

Гость писал(a):

А у нас 28го отключили и никакой опрессовки не было
Опрессовки и не должно быть. С чего вы выдумали?

Гость||

С того , что в новостях официально заявили, что 28-29 будет 5-6 часов температура воды под давлением в батареях 115*С! Это называется опрессовка

Гость||

Гость писал(a):

С того , что в новостях официально заявили, что 28-29 будет 5-6 часов температура воды под давлением в батареях 115*С! Это называется опрессовка
Домовые сети никто и не собирался опрессовывать. Во многих домах отопление как раз отключили из-за этих испытаний.

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Имя: Гость
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