В Пензе подписано постановление об окончании отопительного сезона

29.04.2020 | 15:01

В среду, 29 апреля, мэр Пензы Андрей Лузгин подписал постановление об окончании отопительного сезона в областном центре. Как и планировалось, ресурс перестанет поступать в квартиры горожан 30 апреля.

В четверг специалисты приступят к переводу теплоснабжения с зимнего режима на летний. В пресс-службе мэрии уточнили, что объекты социальной сферы отключат в последнюю очередь.

«Теплоснабжающим организациям предстоит до 1 мая восстановить благоустройство после земляных работ, связанных с устранением аварийных ситуаций в ходе отопительного периода. Капитальный ремонт теплогенерирующего и теплосетевого оборудования необходимо будет выполнить до 1 сентября», - пояснили в администрации города.

Ранее сообщалось, что в Заречном датой окончания отопительного сезона назвали 27 апреля, в Кузнецке - 28-е.