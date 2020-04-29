Общество

«Т Плюс» проводит праздничную акцию для ветеранов войны

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Пензенский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» в честь 75-летия Великой Победы проводит акцию «Т Плюс дарит тепло». На лицевые счета участников и инвалидов Великой Отечественной войны, узников концлагерей, которые являются клиентами компании, зачислено 1 000 рублей. Эта сумма будет отражена в квитанциях за апрель, которые потребителям услуг доставят в мае.

«Мы считаем своим долгом поздравить ветеранов с этим праздником, выразив им таким образом благодарность за наше мирное время. Я говорю спасибо ветеранам от лица всех теплоэнергетиков», - высказался директор филиала Павел Овчаров.

Акция «Т Плюс дарит тепло» проводится на территории 16 регионов присутствия компании. Ее участниками, кроме Мордовии и Пензенской области, станут также жители Кировской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской областей, Пермского края, республик Чувашии, Марий Эл, Коми и Удмуртии.

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