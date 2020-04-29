Общество

Пензенские медики каждый день заражаются COVID-19

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Обновлен ежедневный максимум по количеству заражений - 42 новых случая за последние сутки. Общее число - 364. Коронавирус активнее атакует пензенцев, причем в его власти оказываются представители разных возрастных групп, но победа будет за теми, кто остается дома и не нарушает режим самоизоляции.

Обстановка сложная, не скрывает министр здравоохранения области: персонал медицинских учреждений работает на пределе своих возможностей, количество заболевших на спад пока не идет. Пензенская область занимает 48-ю строчку в статистике заражений среди регионов по стране.

«Отрадно то, что увеличивается выписка пролеченных, это позволяет нам высвобождать места, на которые мы госпитализируем вновь поступающих в больницы», - сообщил Александр Никишин.

В числе тех, кого после курса лечения от коронавирусной инфекции отправили домой, - 8 несовершеннолетних. Под присмотром медиков продолжают оставаться больше 10 юных пациентов.

«Около 40% этих детей - это дети первого года жизни. Конечно, мы понимаем, что они сами не могут пойти в торговые центры или быть на улице, находиться где-то на торговых площадках, чтобы заразиться самим. Естественно, заболевание происходит при контакте со взрослыми. То есть нарушение режима самоизоляции влечет за собой заболеваемость у детей, особенно раннего возраста», - пояснила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Кстати, и пензенских докторов COVID-19 выводит из строя. Не так повально, как в других регионах, но все же ряды редеют.

«Процент небольшой, но каждый день появляются среди медицинского персонала люди, у которых мы определяем заболеваемость», - отметил Александр Никишин.

Заболевание переносят кто в легкой, кто в средней степени тяжести. На искусственной вентиляции легких зараженных медиков нет, а вот среди других пациентов к аппаратам подключены 3.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Работникам моргов будут доплаты за работу с покойниками ,умершими от короновируса?

Гость||

Если всем медикам доплаты давать, то воровать нечего станет. Так делать нельзя!

Гость||

Морг сделать из Дизель арены! Срочно!

Имя: Гость
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