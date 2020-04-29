Многие пензенцы выступили за продление режима самоизоляции

29.04.2020 | 16:32

Многие пензенцы поддержали идею продления вынужденных каникул и режима самоизоляции. Об этом можно судить по результатам опроса, запущенного сетевым изданием PenzaInform.ru во вторник, 28 апреля.

По данным на 16:30 29 апреля, 53,38% читателей портала сочли, что пик заболеваемости коронавирусом в области еще не пройден и стоит сохранить все ранее принятые меры.

46,62% читателей, напротив, хотят выйти из дома и вернуться к прежней жизни и, главное, к работе.

«Проголосовал против, причина: нет никакой изоляции, потуги одни, достаточно посмотреть Яндекс, народу на улицах тьма, а мы сидим без работы. Пожалуйста, кто хочет изолироваться, боится вируса, пусть сидит дома. На то и самоизоляция. Но, я думаю, за продление изоляции голосуют как раз те, кто сам или работает, или бюджетную пайку за ничегонеделание получает», - высказался один из пользователей.

Так или иначе, по указанию Президента РФ Владимира Путина, нерабочие дни продлятся до 11 мая включительно. С 12-го числа регион начнет постепенно выходить из режима самоизоляции.