Общество

Многие пензенцы выступили за продление режима самоизоляции

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Многие пензенцы поддержали идею продления вынужденных каникул и режима самоизоляции. Об этом можно судить по результатам опроса, запущенного сетевым изданием PenzaInform.ru во вторник, 28 апреля.

По данным на 16:30 29 апреля, 53,38% читателей портала сочли, что пик заболеваемости коронавирусом в области еще не пройден и стоит сохранить все ранее принятые меры.

46,62% читателей, напротив, хотят выйти из дома и вернуться к прежней жизни и, главное, к работе.

«Проголосовал против, причина: нет никакой изоляции, потуги одни, достаточно посмотреть Яндекс, народу на улицах тьма, а мы сидим без работы. Пожалуйста, кто хочет изолироваться, боится вируса, пусть сидит дома. На то и самоизоляция. Но, я думаю, за продление изоляции голосуют как раз те, кто сам или работает, или бюджетную пайку за ничегонеделание получает», - высказался один из пользователей.

Так или иначе, по указанию Президента РФ Владимира Путина, нерабочие дни продлятся до 11 мая включительно. С 12-го числа регион начнет постепенно выходить из режима самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Терешковой письма не забыли отправить? Сотни тысяч писем с просьбой продлить самоизоляцию...

Гость||

А что, разве мы были на самоизоляции?

Мотовилов (гость)||

Не верю уже вашим агиткам, слишком много вранья о гриппе и фактов, говорящих о необоснованности этой принудиловки.

Особенно непонятно, зачем заперли в домах самую разумную и осторожную часть населения - людей 65+ . Просто гнусное глумление озверевших чиновников.

Гость||

Сомнительный опрос? Не верю! Большая часть населения живёт на грани нищеты,тут ещё вирус,работа встала,жрать нечего и как понимаю эта часть населения ещё проголосовала за продление вынужденных выходных? Полный бред. Если бы ввели ЧС и стали платить деньги то тогда можно было и поверить.

Гость||

По результатам опроса можно судить только о непрофессионализме и лизоблюдстве команды пензаинформа, которая придумала такую голосовалку для себя - обновляй и накачивай - их девиз!) Вызываю любого из этих лизоблюдов на интеллектуальную дуэль! Кто из вас способен, господа?) Трансляция будет онлайн и без цензуры! Ответьте комментарием с местом и временем (я подстроюсь), если не сцыте, конечно) иначе - всё понятно!

Гость||

Кого заперли-то, выгляни в окно хотя бы.

Гость||

Надо потерпеть, пацаны. Сам я работаю, но хоть вы дома посидите.

Гость||

это ненавсегда и надо потерпеть.ради детей и старичков.

Гость||

Гость писал(a):

Сомнительный опрос? Не верю! Большая часть населения живёт на грани нищеты,тут ещё вирус,работа встала,жрать нечего и как понимаю эта часть населения ещё проголосовала за продление вынужденных выходных? Полный бред. Если бы ввели ЧС и стали платить деньги то тогда можно было и поверить.

НУ не будут вам деньги платить при ЧП.не будут. Один дурак вброс кинул . Никто вам платить не будет и ваши кредиты не отменят при ЧП.

Гость||

Театр абсурда

Гость||

Сам пензаинформ разместил, сам проголосовал) молодцы какие) индекс самоизоляции говорит об обратном, сегодня он был уже 1,8 . Людям надоеда лапша на ушах

Гость||

также в этом опросе многие пензенцы выступили против самоизоляции, да и какая самоизоляция? людей на улицах полно.. я думаю это зареченцы высказались в пользу изоляции своего города.. там про него говорится.

Гость||

Пензабордюринформ не умеет иначе)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С 12-го числа регион начнет постепенно выходить из режима самоизоляции.
Это журналисты от себя придумали?

Гость||

А вообще в целом всё примерно понятно. Пензаинформ участвует в тендерах государственных? Или может кто из соучредителей?) Как приятно видимо один раз от шеи до пупка через спину пройти и получить лямчик)))

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Имя: Гость
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