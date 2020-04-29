Холм воинской славы в Кузнецке благоустроят к 1 мая

29.04.2020 | 10:25

Холм воинской славы в Кузнецке постепенно преображается. Мемориал готовят к празднованию 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Работники муниципальных предприятий и коммерческих организаций трудятся на объекте ежедневно и стараются учесть все до мелочей.

«За конкретным исполнителем закреплена определенная территория, бюсты Героев Советского Союза, памятные плиты. В списке работ покраска, побелка и уборка территории мемориала», - уточнили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Мэр города Сергей Златогорский, который провел совещание на объекте, отметил, что Холм воинской славы всегда является центром торжеств в День Победы.

«И пусть в этом году дата официальных мероприятий будет смещена, настроение должно быть праздничным, территория мемориала будет благоустроена», - подчеркнул он.

Все работы планируют завершить к 1 мая.