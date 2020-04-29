Общество

Холм воинской славы в Кузнецке благоустроят к 1 мая

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Холм воинской славы в Кузнецке постепенно преображается. Мемориал готовят к празднованию 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Работники муниципальных предприятий и коммерческих организаций трудятся на объекте ежедневно и стараются учесть все до мелочей.

«За конкретным исполнителем закреплена определенная территория, бюсты Героев Советского Союза, памятные плиты. В списке работ покраска, побелка и уборка территории мемориала», - уточнили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Мэр города Сергей Златогорский, который провел совещание на объекте, отметил, что Холм воинской славы всегда является центром торжеств в День Победы.

«И пусть в этом году дата официальных мероприятий будет смещена, настроение должно быть праздничным, территория мемориала будет благоустроена», - подчеркнул он.

Все работы планируют завершить к 1 мая.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость||

Холм Воинской Славы всегда должен быть благоустроен!

Гость||

Молодцы в Кузнецке! А в Пензе Стелу героям ВОВ и Труда переносить решили с Советской площади.Это стена памяти и скорби Советского народа. Стену плача в Израиле можно перенести на другое место?

Гость||

Гость писал(a):

Стену плача в Израиле можно перенести на другое место?
Можно, спрашивал в у продавца в ларьке с шавермой, тот не против.

Имя: Гость
Комментарий:

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