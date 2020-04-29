Общество

Губернатор высказал мнение о возможности массовых увольнений

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На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в среду, 29 апреля, один из депутатов попросил губернатора Ивана Белозерцева высказать мнение о том, грядут ли в регионе массовые увольнения в связи с эпидемией коронавируса.

«Сокращения, безусловно, есть. Не такие большие, как в других регионах, но есть», - признал Иван Белозерцев.

По мнению главы региона, предприятия, чтобы не допустить массовых увольнений, могут использовать банковские кредиты для выплаты работникам зарплаты. А граждане, потерявшие работу, должны оперативно встать на учет в службе занятости населения.

«Органы соцзащиты и центры занятости мониторят рынок труда, в том числе в районах, и стараются решать оперативно вопрос по трудоустройству на вакантные места. Эта работа проводится и будет проводиться в ручном режиме», - уточнил он.

Подводя итог, губернатор резюмировал: «Я не думаю, что будут массовые сокращения. Через месяц- полтора все предприятия будут работать. Мы не остановили работу строительного и дорожного комплексов, промышленности. В малом и среднем бизнесе сокращения есть, но мы этот процесс держим на контроле и принимаем меры, направленные на то, чтобы минимизировать сокращение рабочих мест».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы не остановили работу строительного и дорожного комплексов,
Бордюры - наше всё!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

предприятия, чтобы не допустить массовых увольнений, могут использовать банковские кредиты для выплаты работникам зарплаты
ага. а чем потом отдавать эти кредиты?

Если благодаря незаконному режиму ХЗ встало ВСЁ! И производство и торговля.

Уволят всех и правильно сделают, пусть государство разгребает результаты своих режимов.

Гость||

А отделочные работы как вести?строи ельные магазины откройте, пожалуйста ,власть ,своим мозгом неживущая

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Подводя итог, губернатор резюмировал: «Я не думаю, что будут массовые сокращения. Через месяц- полтора все предприятия будут работать. Мы не остановили работу строительного и дорожного комплексов, промышленности. В малом и среднем бизнесе сокращения есть, но мы этот процесс держим на контроле и принимаем меры, направленные на то, чтобы минимизировать сокращение рабочих мест».
Ни на каком контроле он сокращения не держит.

Гость||

По мнению главы региона, предприятия, чтобы не допустить массовых увольнений, могут использовать банковские кредиты для выплаты работникам зарплаты.

пустые слова. бла-бла-бла. банки то не разбежались выдавать кредиты под 0 %.

Гость||

У нас до этого всё что можно закрыть закрыли. Предприятия у нас какие остались? Где заводы, обеспечивающие рабочие места? Нет их. Работы тоже нет и не будет! Где Химмаш? Где велозавод и другие?

Гость||

Проблема дешевой нефти гораздо серьезнее вируса.

Но создается впечатление, что этого не замечают либо сознательно, либо по недомыслию.

Гость||

Опять болтовня!

Гость||

Даже здесь сумел похвалиться: Не такие большие(сокращения) как в других регионах.

Гость||

Ну да. И чем ни громче тем лучше

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Органы соцзащиты и центры занятости мониторят рынок труда, в том числе в районах, и стараются решать оперативно вопрос по трудоустройству на вакантные места. Эта работа проводится и будет проводиться в ручном режиме», - уточнил он.
Когда место губернатора будет вакантно?

Гость||

Мы не остановили работу строительного и дорожного комплексов,

. 29 апреля. — В Мурманской области в вахтовом городе «Велесстроя» в Белокаменке число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 55, до 922 человек

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По мнению главы региона, предприятия, чтобы не допустить массовых увольнений, могут использовать банковские кредиты для выплаты работникам зарплаты.
Влезть в ещё большую кабалу,в рабство. penzainform.ru писал(a):
«Сокращения, безусловно, есть. Не такие большие, как в других регионах, но есть», - признал Иван Белозерцев.
Зато это не касается чудовищно раздутого штата чиновников.

Гость||

Интересно узнать... Как быстро сегодня строится бакунинский мост в г.Пенза,что то иныормации никакой...

Гость||

Гость писал(a):

Когда место губернатора будет вакантно?
Через 4 месяца по закону ,по срокам.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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