Губернатор высказал мнение о возможности массовых увольнений

29.04.2020 | 11:10

На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в среду, 29 апреля, один из депутатов попросил губернатора Ивана Белозерцева высказать мнение о том, грядут ли в регионе массовые увольнения в связи с эпидемией коронавируса.

«Сокращения, безусловно, есть. Не такие большие, как в других регионах, но есть», - признал Иван Белозерцев.

По мнению главы региона, предприятия, чтобы не допустить массовых увольнений, могут использовать банковские кредиты для выплаты работникам зарплаты. А граждане, потерявшие работу, должны оперативно встать на учет в службе занятости населения.

«Органы соцзащиты и центры занятости мониторят рынок труда, в том числе в районах, и стараются решать оперативно вопрос по трудоустройству на вакантные места. Эта работа проводится и будет проводиться в ручном режиме», - уточнил он.

Подводя итог, губернатор резюмировал: «Я не думаю, что будут массовые сокращения. Через месяц- полтора все предприятия будут работать. Мы не остановили работу строительного и дорожного комплексов, промышленности. В малом и среднем бизнесе сокращения есть, но мы этот процесс держим на контроле и принимаем меры, направленные на то, чтобы минимизировать сокращение рабочих мест».