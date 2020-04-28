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Общество

В Заречном зону отдыха «Лесная» обработают от коронавируса и клещей

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В понедельник, 27 апреля, в Заречном началась дезинфекция в зоне отдыха «Лесная». Она продлится до 30-го числа. В период самоизоляции в одном из излюбленных мест отдыха не должно быть людей, поэтому принято решение провести работу именно в эти дни.

Сотрудники комбината благоустройства используют специальное дезинфицирующее средство, сертифицированное Роспотребнадзором. Обработке подлежат асфальт и плиточное покрытие, а также все поверхности, с которыми могут контактировать люди: элементы детских и спортивных площадок, скамейки, урны.

Кроме этого, в ближайшие дни зону отдыха обработают от клещей. Каждый год в Заречном регистрируется около 300 случаев укусов этих разносчиков опасной болезни - клещевого боррелиоза. Традиционно пик их активности приходится на май.

«Медики предупреждают, что гулять в зоне отдыха после санитарной обработки может быть опасно для здоровья как людей, так и собак, и рекомендуют зареченцам воздержаться от прогулок», - сообщили в Управлении общественных связей Заречного.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото www.zarechny.zato.ru
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Гость||

Хватит уже новостей из этого лосятника!

Гость||

Лес? От короновируса?

Гость||

Гость писал(a):

Лес? От короновируса?
Да. И там наверное даже можно будет не соблюдать режим самоизоляции.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сотрудники комбината благоустройства используют специальное дезинфицирующее средство, сертифицированное Роспотребнадзором.
Что за средство, сварено специально для Заречного и его жителей, чтонить типа циклон-Б?

Имя: Гость
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